La no dualidad: una de las claves del mindfulness según Agustí Guisasola

martes, 31 de agosto de 2021, 18:27 h (CET)

Agustí Guisasola es el filósofo y maestro espiritual (él prefiere usar el término “contemplativo”) ideal para aprender a cerca de la no dualidad y los niveles de conexión, expansión y conciencia. Creador de Mindfulness Contemplativo, el Dr. Guisasola guía a quienes quieren experimentar una conciencia plena más profunda de la cotidiana percibida por los sentidos. Asimismo, los que sufren de estrés, ansiedad o buscan crecimiento son bienvenidos en los cursos del mentor. El desarrollo de la conciencia es la meta de muchas personas conectadas con su espiritualidad. Algunos practicantes logran aceptar la no dualidad como un hecho después de experimentar el estado del Samadhi.

La no dualidad, todo es uno La nodualidad es la capacidad de darse cuenta (mindfulness y awareness) que no hay separación en realidad; que todo es uno. Diferenciarse unos de otros, y clasificar todo y a todos (yo, tú, esto, aquello, animales, plantas, minerales, cosas…) es un acto puramente mental. Es la mente la que divide y clasifica. Sin mente no hay divisiones. Cuando se llega a parar la mente se puede observar y vivir este gran Todo que somos. Esta experiencia vivida se ha denominado en la antigua India el estado de Samadhi. Este es el propósito último de algunas meditaciones hinduistas y budistas. La idea de esta práctica es que el individuo se sienta parte del universo que lo rodea y no solo un individuo aislado.

Los cursos y el asesoramiento de Agustí Guisasola La asistencia que ofrece el filósofo nace de su historia con la no dualidad. A Coruña fue el lugar donde él logró desconectarse de su sentido individual de identidad. Desvincularse de su “yo” le permitió fusionarse con el substrato de la realidad. Al alcanzar el estado de Samadhi experimentó una tranquilidad inusitada independiente del paso del tiempo y aunque la experiencia se asemeja a la felicidad absoluta, el doctor explica que va más allá de las palabras.

La vivencia de Agustí Guisasola tiene una explicación desde la psicología. La metacognición es una fase, de la meditación y del mindfulness, en la que el individuo se pone en modo observador sin pensar ni juzgar. Cuando se llega a un estado de disociación, o defusión cognitiva, la persona se percibe como la conciencia de la naturaleza experimentándose a sí misma.

Los servicios del Dr. Guisasola incluyen cursosy asesoramiento individualizadotanto en Barcelona como online para toda España y Latinoamérica. Actualmente ofrece gratuitamente un reporte en PDF sobre el novedoso mindfulness contemplativo para darlo a conocer. Quien lo desee también puede solicitar los asesoramientos individuales o en grupo de última generación.

Contemplar sin ningún tipo de creencias representa la mayor ilusión de los profesionales del mindfulness más avanzados. La formación y experiencia con la que cuenta el maestro Agustí Guisasola como orientador le ha posicionado entre los más preparados de este campo a nivel internacional.

