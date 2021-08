DMGlobal crea un ecosistema basado en tecnología Blockchain Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 14:59 h (CET) DMGLOBAL es un sistema de banca descentralizada que brindara soluciones financieras bajo tecnología Blockchain DMGLOBAL ha desarrollado un ecosistema de pagos innovador y revolucionario, abriendo nuevas oportunidades, ​a través de transacciones con criptomonedas estables y haciendo que estas sean económicas.

El ecosistema creado se basa en la tecnología de cadenas de bloques o Blockchain que aportará a toda la estructura confianza y transparencia. es un sistema de banca descentralizada que brindara soluciones financieras bajo tecnología Blockchain.

Presenta soluciones alineadas con el futuro del mercado de pagos digitales:

Acceso ilimitado a productos con pago digital

Transacciones fáciles, 100% digitales

Infraestructuras digitales

Un ecosistema descentralizado que garantiza seguridad y estabilidad La Tecnología DMGlobal garantiza la seguridad en cada transacción, al hacer que la propia red supervise las transacciones sin intervención humana o cualquier otro sistema de terceros.

Todo esto bajo la implementación de controles como lavado de dinero AML (Anti-Money Laundering) y el servicio 'conoce a tu cliente KYC' (Know Your Customer) por sus siglas en inglés, garantizando seguridad en sus operaciones.

La empresa cree firmemente que con tener la tecnología no es suficiente, lo que también se necesita es una comunidad que utilice una moneda tokenizada que permita a los usuarios ser parte de este nuevo mundo y utilizarla en sus billeteras digitales, POS y terminales de pago.

Los usuarios pueden formar parte de una comunidad global que les permite ser su propio banco, tener la custodia total de sus fondos de una manera muy sencilla.

Actualmente se encuentra finalizando su oferta inicial de moneda, con el nombre de DMG Coin, una moneda híbrida de pago y utilidad con una fluctuación muy limitada y fue creada para adquirir bienes y servicios en establecimientos comerciales afiliados.

Actualmente DMGlobal está incorporando bancos de varios países a sus sistema de pagos para poder convertir las criptomonedas a dinero fiat.

Se podrá comprar en tiendas que posean los puntos de ventas de DMGlobal y pagar con DMG Coin y otras criptomonedas a través de la aplicación móvil permitiendo que el comercio reciba las criptomonedas o si lo prefiere el dinero equivalente en su moneda local, ya que este sistema de pago realiza la conversión en tiempo real.

Todo esto funciona a través de una única plataforma descentralizada estrechamente integrada con:

Terminales Punto de venta (POS) Cajeros automáticos Cada usuario puede enviar criptomonedas directamente a su banco gracias al Exchange incorporado y recibirá el valor de la misma en su cuenta bancaria en la moneda del país donde está la cuenta.

Sobre Digital Money Global

Digital Money Global es una startup, basada en un sistema que facilita las transiciones con POS (Point of sale) para realizar pagos con criptomonedas.

El ecosistema dispone de cajeros automáticos propios y una tarjeta metálica que ofrece acceso a la billetera personal, ​esto significa tener siempre consigo y a disposición los fondos donde se quiera que se esté.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.