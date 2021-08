AleaSoft: Por qué hay que confiar en el mercado y en las previsiones de largo plazo Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 15:04 h (CET) Las previsiones de precios de mercados de energía hace décadas que existen. En AleaSoft se ha analizado cuáles hubieran sido las consecuencias de confiar en las previsiones de largo plazo de precios del mercado MIBEL realizadas hace más de diez años. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias para los inversores en renovables? ¿Y para los grandes consumidores y electrointensivos? Las previsiones de energía a largo plazo

Esta es la previsión de precios de largo plazo para el mercado ibérico de electricidad MIBEL que AleaSoft proporcionaba a sus clientes a finales de octubre de 2010. Los precios de mercado anteriores, hasta 2010, muestran un comportamiento aparentemente caótico. Aun así, los modelos de AleaSoft extrajeron la estructura temporal de la serie y su relación con las variables explicativas y proyectaron la evolución futura esperada de los precios a partir de los escenarios previstos en ese momento.

La previsión muestra unos precios estables y coherentes a largo plazo con oscilaciones estacionales y un cierto rango de variabilidad esperada. Esta previsión muestra el equilibrio del mercado, consecuencia del balance entre la oferta y la demanda de energía. Los modelos estadísticos tienen esta ventaja de poder proyectar este equilibrio obtenido de los datos históricos de precios y del resto de variables y sus proyecciones.

Por el contrario, modelos basados en la optimización de las plantas de generación, por ejemplo, no tienen en cuenta el dinamismo de este equilibrio entre oferta y demanda al proyectar los precios a medio y largo plazo. Con estos modelos, un simple aumento de la capacidad renovable prevista puede traer una caída prolongada en el tiempo de los precios del mercado, situación que no es realista en el mercado a largo plazo.

¿Cómo hubieran sido las inversiones de disponer de esta previsión en 2010?

Es lógico suponer que, si los inversores hubieran dispuesto a finales de octubre de 2010 de las previsiones mostradas en el gráfico anterior, los modelos financieros de los proyectos renovables hubieran mostrado un futuro a mercado seguro y rentable para las plantas de generación. Quién sabe si, de haberse dado el caso de disponer de dicha información, la larga travesía del desierto que sufrieron las renovables, por el famoso hachazo a las ayudas, hubiera sido menos severa y se hubiera visto un aumento más constante de la capacidad renovable durante la última década.

¿Y los grandes consumidores y electrointensivos?

Con un futuro estable del mercado eléctrico como el que mostraban estas previsiones, tanto los grandes consumidores de energía y la industria electrointensiva, como los proyectos renovables seguramente hubieran estado dispuestos a firmar más acuerdos de suministro a largo plazo. Probablemente el boom de los PPA que se está viviendo actualmente no habría sido un boom, si no un aumento constante de estos contratos a largo plazo que, de hecho, siempre han existido.

Los PPA ofrecen muchas ventajas a los proyectos renovables. En la mayoría de las ocasiones, es gracias a los PPA que los proyectos pueden obtener la financiación necesaria para la construcción y puesta en marcha de las plantas.

Pero para los consumidores también tienen implicaciones muy importantes. Entre ellas, la de ofrecer un futuro menos incierto, con unos costes fijos y predecibles de los costes de la energía. Probablemente, de haber empezado a firmar PPA mucho antes, la industria electrointensiva no se encontraría en una situación tan delicada como la actual.

¿Es necesario confiar en el equilibrio del mercado y en las previsiones de largo plazo?

Mirando cómo han evolucionado los precios del mercado MIBEL desde noviembre de 2010, se puede decir que, de haber tomado de referencia estas previsiones en su momento, hubieran traído los resultados esperados en gran medida.

Los precios han ido oscilando, tal y como era de esperar, pero siempre lo han hecho alrededor de la previsión central que es la que muestra la tendencia a largo plazo. Después de todas las situaciones más o menos excepcionales que se han vivido en los últimos diez años, el equilibrio de los precios continúa en el nivel esperado. Y hay que recordar que en la última década ha habido períodos de precios altos y bajos del Brent, gas y del CO2, períodos de sequía y períodos de alta producción renovable, se ha duplicado la capacidad de interconexión con Francia, la demanda se ha desacoplado del PIB, se crearon y posteriormente se suprimieron las subastas CESUR, se creó el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, más conocido como céntimo verde, en el año 2012, y en octubre de 2018 se eximió de su pago a las centrales de ciclos combinados y la cogeneración, también en el año 2012 se creó el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), también conocido como impuesto del 7% a la generación, el cual se suspendió entre octubre de 2018 y marzo de 2019 y actualmente en el tercer trimestre de 2021, y ha habido una pandemia mundial que llegó a paralizar la economía global.

De la comparación de la previsión de finales de octubre de 2010 con los precios reales del mercado, destaca claramente los precios históricamente altos de julio y agosto de 2021. Si algo hay que aprender de la historia de precios del mercado y de las previsiones a largo plazo es que los precios siempre vuelven al valor de equilibrio. Claramente, la situación actual de precios altos es una anomalía, que sucede después de otro período aún más anómalo como fue la caída de precios por la crisis mundial provocada por la pandemia de la COVID‑19.

La lección a aprender es confiar en el mercado y en las previsiones a largo plazo que indican que, después de un episodio anómalo, los precios volverán a su cauce.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas de los mercados ibéricos de energía

En esta primera semana de septiembre, en AleaSoft se están actualizando las previsiones de largo plazo para todos los mercados eléctricos europeos para incorporar los escenarios actualizados con los altos precios registrados durante los meses de julio y agosto.

Para tratar y debatir la importancia de las previsiones de largo plazo, el próximo 7 de octubre tendrá lugar un nuevo webinar de AleaSoft con la participación de ponentes de Deloitte. Además de analizar la evolución de los mercados de energía durante los últimos doce meses, se tratarán temas centrales para los profesionales del sector de la energía como la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/confiar-mercado-previsiones-largo-plazo/

