¿Cómo lograr un paseo perfecto para la mascota? por carritos.net Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 15:07 h (CET) Los carritos para mascotas tienen un diseño muy similar al carrito de un bebé, pero adaptados para animales. Estos carritos son ideales para realizar grandes paseos con una mascota, para perros ancianos que apenas pueden andar o para animales que tengan dificultades a la hora de caminar. Además, permite que los dueños tengan una mayor movilidad con sus mascotas A la hora de pasear a una mascota en un carrito lo más importante a tener en cuenta es la comodidad de él ya que el paseo lo tiene que relacionar con algo positivo y que le guste. Esto se podría conseguir dando premios cada vez que se da un paseo a la mascota o hacer el paseo por sitios que se sepa que a la mascota le gusten. Si es la primera vez, lo mejor es dar paseos más cortos y cada vez hacerlos un poco más largos para que se acostumbre a ello. También es muy importante que se lleve en el carro un poco de agua y comida por si fuese necesario.

Existen carritos de diferentes tamaños adaptados al tipo de mascota que se tenga. Algunos de ellos son los siguientes.

Pawhut. Estos carritos se caracterizan por ser prácticos y seguros. Tienen un acceso rápido sin cremallera y además la capota tiene hasta 4 posiciones. El carrito cuenta con una hebilla de seguridad, una bandeja portavasos y una cesta para almacenaje. La estructura del carrito se puede plegar fácilmente para que no ocupe ningún tipo de espacio ocupando un espacio de 86 x 45 x 24 cm.

Ausla. Esta marca cuenta con un carrito para mascota de remolque, este se puede agarrar a cualquier bicicleta para que se puedan transportar a las mascotas. Cuentan con un techo y una pantalla protectora de malla que es adecuada para todas las condiciones meteorológicas. El carrito también se puede plegar para que se facilite el transporte o el almacenamiento. Este remoque puede superar un peso de hasta 30 Kg en su interior.

Pawhut 2 niveles. Este carrito se caracteriza por tener dos compartimentos separados en un mismo carrito, también se puede utilizar por separado como transportines. Cuenta con dos ruedas traseras de Eva con frenos y dos ruedas delanteras giratorias de 360 grados. Estas ruedas son aptas para todo tipo de suelos, incluyen 2 correas de seguridad dentro de cada compartimento para una mayor seguridad de las mascotas. Tiene un buen acceso y ventilación con unas entradas amplias de malla con cremallera en ambos compartimentos. Soporta un peso máximo de 5 Kg el compartimento superior y 15 Kg el compartimento inferior.

Hamcom. Es la mejor opción si se busca un carrito económico y que a la vez sirve para poder transportar a la mascota. Este carrito se diferencia por poder usarlo a la vez de mochila. Tiene una puerta delantera que cuenta con cierre de cremallera para entrada y salida fáciles. Además, viene con una correa de seguridad incorporada que garantiza una mayor seguridad. Ocupa unas dimensiones de 42 x 25 x 55 cm.

Karlie. Este carrito para llevar a una mascota es de teflón, impermeable con bandas reflectantes, tiene una mosquitera para una mayor comodidad de la mascota y tiene un máximo de peso de 15 Kg. Las medidas del interior del carrito son 123 cm de largo, 57 cm de ancho y 105 cm de alto.

Elegir un carrito adecuado para la mascota le proporcionará una mayor comodidad a la hora de realizar el paseo. Lo que más se recomienda es adquirir un carrito cuando la mascota todavía es un bebé para que se acostumbre a los paseos y todavía más si la mascota no está acostumbrada a salir de casa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo lograr un paseo perfecto para la mascota? por carritos.net AleaSoft: Por qué hay que confiar en el mercado y en las previsiones de largo plazo DMGlobal crea un ecosistema basado en tecnología Blockchain Los Modelos de Valoración Automatizada crecen y se consolidan definitivamente en el sector inmobiliario Up Spain ofrece 8 consejos para evitar el síndrome posvacacional