FIAVE se pregunta si seguir parados tiene sentido

Este verano ha habido mucho revuelo por la celebración de festivales musicales sin distancia de seguridad, apuntando como actores responsables del alto porcentaje de contagios de la quinta ola, pero aún así, estos festivales contaban con un estudio sanitario y a la vez, siendo tutelados por controles sanitarios Muchas de las empresas del sector Audiovisual y eventos con la llegada del Covid han estado al borde de la ruina o literalmente se las ha llevado por delante. A muchas se les cayó la facturación a niveles del 100% y tuvieron que buscar nuevos caminos alternativos obligadas a cambiar radicalmente de rumbo su actividad para tener ingresos.

Antes de la pandemia el negocio de los eventos vivía una edad de oro en España. Más de 11.000 millones de euros de facturación, con un crecimiento exponencial a medida que las grandes citas, como el Mobile World Congress o Fitur, y festivales de Música masivos como el Sonar, Primavera Sound o Mad Cool cobraban cada vez más importancia. Pero la pandemia, con más de año y medio conviviendo con ella, ha parado en seco toda la actividad del sector, desplomando la celebración de los eventos y festivales. Es cierto que las previsiones de cara al 2022 son buenas, pero los más optimistas pronostican una facturación del 75% de niveles de 2019. En este sentido hay varias razones, entre ellas la confianza de los asistentes en asistir a estos eventos, pero también han subido los costes de las prevenciones sanitarias como los test de antígenos y la contratación de más personal. También cabe destacar el auge de los eventos digitales son menos rentables en comparación con los presenciales y las empresas tocadas por la restructuración invierten menos.

No cabe duda que el sector ha sido uno de los más afectados por la pandemia, teniendo que parar toda la actividad con el interrogante puesto en la fecha del esperado retorno al 100%.

¿Seguir parados tiene sentido?

Des de FIAVE creen que no. De hecho, este verano ha habido mucho revuelo por la celebración de festivales musicales sin distancia de seguridad, apuntando como actores responsables del alto porcentaje de contagios de la quinta ola, pero aún así, estos festivales contaban con un estudio sanitario y a la vez, siendo tutelados por controles sanitarios. Sanidad ha determinado que hubo contagios, más de los esperados, poro también apunta que no se puede hablar de eventos 'super-diseminadores', una afirmación importante que no todos los medios destacan.

En FIAVE creen y les sigue moviéndonos ir hacia adelante para transformar esta situación para bien, con las medidas pertinentes que decreten los profesionales de la Sanidad y continuar de la mejor manera para qué la actividad del sector Audiovisual y Eventos vuelve a cobrar vida igual o mejor que antes de 2020.

Desde FIAVE, la primera federación española que representa a la industria audiovisual y de los eventos, están uniendo esfuerzos para trabajar conjuntamente en recuperar el sector.