Ciberseguridad y cambios legislativos, claves para innovar en los despachos de abogados según Nuvix Consulting

martes, 31 de agosto de 2021, 14:31 h (CET) Más del 41% de los bufetes en España reconoce no ocuparse activamente de innovar en sus despachos, a pesar de ser conscientes de la importancia de estos procesos La digitalización se ha convertido, sin ninguna duda, en una de las prioridades más importantes para las empresas de todo tipo de sectores y tamaños en los últimos años. Especialmente en España, que en 2020 ocupó el puesto número 13 de los países de la UE respecto a la integración de la tecnología y la digitalización de sus empresas, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020 elaborado por la Comisión Europea.

El retail, la hostelería, el financiero y el turismo son algunos de los sectores que más han implantado las nuevas tecnologías durante estos últimos años, mientras que otros, como el sector legal, parece que se están quedando atrás en esta carrera. Tal es así que más del 41% de los despachos de abogados en España reconoce no estar ocupándose activamente de aplicar la innovación en su negocio, pese a estar concienciados sobre la necesidad de aplicar este proceso, según el último Estudio de Innovación en el Sector Jurídico elaborado por Lefebvre. Además, en el 34% de los casos la partida presupuestaria anual destinada a la innovación no supera los 10.000 euros, de acuerdo con este mismo informe.

Este escenario reafirma, más si cabe, la importancia de la digitalización en los despachos de abogados, sobre todos si se tiene en cuenta que los nuevos clientes responden a un perfil mucho más tecnológico e informado que hace unos años. Ante esta situación, desde Nuvix Consulting -consultora especializada en la innovación y en la transformación de modelos de negocio- han recopilado las seis claves de la digitalización que más relevancia tienen para el sector jurídico.​

Incorporar al talento digital. Para los bufetes es necesario encontrar e incorporar a profesionales que no solo demuestren tener buenas habilidades para las nuevas tecnologías, sino que sean también expertos en los cambios legislativos que afectan a la tecnología o los nuevos paradigmas con los que se encuentra la jurisprudencia ante la digitalización. La tributación de las grandes marcas tecnológicas extranjeras, los abusos respecto a la privacidad de los datos y los ciberdelitos son algunos de los casos que actualmente están copando el día a día de los bufetes.

