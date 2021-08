El 95% de la plantilla de Ringteacher son mujeres Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 14:11 h (CET) La empresa apuesta por una enseñanza de calidad donde las profesoras juegan un papel clave Desde que comenzó su actividad hace cuatro años la calidad ha sido el eje central de Ringteacher a la hora de desarrollar su innovador sistema de clases de inglés telefónicas. Un objetivo que no habría sido posible alcanzar sin un equipo docente preparado para aplicar su singular metodología.

Para ello, la startup ha apostado por configurar una plantilla de profesionales formada específicamente para impartir sus clases, donde el 95% son mujeres.

Todas las profesoras son nativas, tituladas y especializadas en la enseñanza de idiomas, con dilatada experiencia y la preparación necesaria para enseñar y motivar a cada uno de los alumnos en favor de un aprendizaje ágil y eficaz.

Su papel ha sido clave en el éxito alcanzado por Ringteacher, donde el 70% de los alumnos se encuentra 100% satisfecho con su sistema de aprendizaje, obteniendo además un alto porcentaje de fidelidad.

Actualmente cuenta con 2.000 clientes activos en nuestro país, cifra que continúa creciendo y que a corto plazo llevará a la compañía a aumentar su plantilla con nuevas incorporaciones para hacer frente a la demanda de clases.

Metodología ringteacher

La compañía ha diseñado un innovador sistema de enseñanza basado en clases telefónicas, donde el alumno decide dónde y cuándo recibirlas, ya que lo único que necesita es un teléfono y concretar la hora a la que quiere que contacten con él para dar la clase.

Una técnica centrada principalmente en la parte oral y comprensiva del inglés, en la que los profesores dirigen las clases para que cada alumno disfrute de un aprendizaje ajustado a sus necesidades específicas, independientemente de donde se encuentre físicamente.

Además de las clases telefónicas, desde Ringteacher facilitan a cada alumno las herramientas necesarias para ampliar vocabulario, adiestrar el oído y mejorar en el plano gramatical.

Más información sobre ringteacher

Ringteacher es una empresa española que nace en 2017 con el objetivo de ofrecer una clara alternativa en el mercado de la enseñanza de idiomas en nuestro país, a través de un método innovador basado exclusivamente en la impartición de clases telefónicas.

La compañía cuenta con una sólida estructura central que ha diseñado íntegramente el método de estudio y una plataforma educativa digital capaz de proporcionar a los alumnos todo lo que necesitan para mejorar su nivel de inglés de manera ágil, práctica y sencilla.

Desde su creación, hace cuatro años, ringteacher ha experimentado un crecimiento sostenido que ha llevado a la empresa a situarse en un lugar destacado de uno de los sectores más competitivos a nivel nacional. Un desarrollo nacional, que en una siguiente fase no descarta dar el salto internacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.