Neutrino Energy y los aciertos y errores en la movilidad presente y futura en Alemania

martes, 31 de agosto de 2021, 13:48 h (CET) Ciertamente el bienestar de Alemania no sería posible sin la Industria automotriz. El automóvil es el motor y el orgullo de la economía alemana y significa trabajo para millones. A su vez los fabricantes de automóviles gozan desde hace mucho tiempo de un trato especial en el senado de la nación alemana, lo que siempre les ha dado una protección especial a su enorme aparato industrial del cual dependen millones de trabajadores directa e indirectamente La influencia de las grandes corporaciones de fabricantes de automóviles tienen un enorme peso en Alemania e incluso ante la Unión Europea. Así mismo en la toma de decisiones de los países miembros de la UE se toman en cuenta las normas a aprobar cuando se trata de incidir en la aceitada economía de las grandes empresas automotrices de Alemania, incluyendo a Francia e Italia. Pero un hecho reciente hizo tomar conciencia de la manipulación de los datos de emisión de los automóviles Diésel construidos por la firma VW lo que devino en un episodio de enormes pérdidas y conflictos en la industria automotriz dedicada a los motores de combustión interna alimentados con combustibles fósiles. Haciendo tomar conciencia de los riesgos de contaminación ambiental para los ciudadanos y los ambientalistas.

Por otro lado y mientras tanto la industria China tomó la delantera con rapidez e inteligencia para posicionarse a la vanguardia de la movilidad con automóviles eléctricos.

En la actualidad China se ha inclinado por los automóviles eléctricos y hay varias fábricas que están construyendo productos de alta calidad y a precios competitivos. Esto se debe en gran parte a una decisión estratégica del gobierno chino que ha sido muy rápido en la toma de decisiones para gestionar los mecanismos necesarios para la veloz construcción de fábricas automotrices dedicadas únicamente a los automóviles eléctricos. Entonces han tomado la delantera respecto a un mundo dominado hasta hace muy poco por la eficiente ingeniería alemana respecto a la construcción de motores de combustión interna.

Alemania sabe que no hay un futuro bienestar posible sin la industria automotriz. Entonces se debe reaccionar a tiempo antes de que sea tarde y China irremediablemente cope el mercado mundial de automóviles eléctricos. El gigante alemán VW es el fabricante que más autos vende en China, pero hasta hace muy poco no ofrecía ningún automóvil impulsado por motores eléctricos. Es bien sabido que el mercado chino es el más importante y grande respecto al consumo de automóviles, China mueve un volumen altísimo de ventas y patentamientos anualmente. Este año los fabricantes chinos se presentarán en el mercado europeo con varias propuestas interesantes en materia de movilidad eléctrica tanto en prestaciones, calidad y bajo precio, lo que equivale a volúmenes de ventas abultados a un corto plazo. VW ha recogido el guante y va a la feria de Shangai con 3 modelos de automóviles eléctricos de reciente creación lo cual representa una gran esperanza para la golpeada crisis de las automotrices europeas debido al parón que está significando el coronavirus que afecta al mundo entero.

Alemania tiene muy en cuenta que los éxitos del pasado ya no cuentan y en un mundo lleno de vertiginosos cambios la adaptación a las nuevas reglas es vital para el presente y futuro de la industria automotriz alemana otrora reina absoluta del mercado mundial de automóviles. Millones de puestos de trabajo están en juego en un enroque de ajedrez económico de difícil jugada para la industria automotriz alemana. El ex presidente de Daimler Dieter Zetsche ha afirmado recientemente en una entrevista poco antes de su retiro. "NO es una ley natural que Daimler exista para siempre", y tal afirmación encendió las alarmas en Stuttgart.

El reciente presidente electo de Daimler AG Ola Kallenius afirma "todo el sector está cambiando debido a las enormes transformaciones de los fabricantes de automóviles y eso también afecta a la empresa y a la economía, Daimler está invirtiendo enormes sumas en nuevas tecnologías, electromovilidad, tecnologías digitales y nuevos modelos de negocios y al mismo tiempo Daimler debe mejorar significativamente la rentabilidad para poder seguir innovando y financiando las nuevas inversiones".

Daimler tiene previsto invertir en el corto plazo 10000 millones de euros en el desarrollo de nuevos vehículos, pero para ello deben ajustar los presupuestos y tal vez prescindir de numerosos puesto de trabajo debido a que los automóviles eléctricos tienen un número de componentes mucho menor que los automóviles de motores de combustión interna. Es una gran encrucijada para la industria metal mecánica alemana y las decisiones deben ser tomadas a la brevedad posible.

Una luz de esperanza se enciende en Berlín de la mano de la nueva tecnología de neutrinos aplicada en la industria de la movilidad.

Pero no todas son malas noticias para la industria del automóvil en Alemania. Un reciente memorándum de cooperación internacional une por primera vez en la historia a Alemania e India para el desarrollo, construcción y fabricación de un revolucionario automóvil movido por energía neutrinovoltaica. Dicho automóvil se denomina PI y actualmente se encuentra en fase de desarrollo y prueba, éste prodigio de la tecnología se mueve gracias a la energía que proveen los Neutrinos y otra radicación invisible, lo cual lo convierte en el primer automóvil totalmente ecológico y sostenible.

El reciente memorándum firmado por las compañías C-MET de Pune India líder en el estudio y tratamiento de metamateriales y nanotechnología con la compañía NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania, une ambas prestigiosas instituciones para la creación del proyecto de construcción del primer automóvil impulsado por tecnología de Neutrinos, para ello la compañía India ha invertido una suma considerable para construir las instalaciones para desarrollar y fabricar a escala el CAR PI.

El Dr Vijay Bhaktar representante del grupo C-MET de Pune India y su par el Dr Holger Thorsten Shubart CEO del Neutrino Energy Group de Berlin Alemania han firmado este histórico acuerdo que será en el futuro visto como un hecho significativo en la historia del automóvil, lo que pone otra vez a Alemania en la vanguardia de la innovación y la tecnología de punta respecto a la movilidad del futuro. Sin duda alguna el NEUTRINO ENERGY GROUP y el C-MET están acercándonos el futuro con su nueva creación, el CAR PI.

Autor: DANIEL A LÓPEZ

