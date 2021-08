Inteligencia Artificial para conseguir en 8 meses hablar con soltura un idioma en niños y jóvenes de 6 a 18 años Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 13:35 h (CET) Un método creado por 8Belts, personalizado y diseñado por IA, para conseguir acelerar el dominio del inglés o el aprendizaje de otros idiomas como el francés, alemán y chino, a lo largo del nuevo curso escolar El dominio de otros idiomas, especialmente del inglés, es clave para mejorar la empleabilidad y cuanto antes se empiece a aprenderlos más fácil será. La etapa escolar es clave en este aprendizaje y no siempre lo que se aprende en el colegio es suficiente y hay que reforzarlo en el ámbito extraescolar. Para ayudar a lograr estos objetivos y coincidiendo con la “vuelta al cole” 8Belts ha puesto en marcha un programa basado en Inteligencia Artificial y dirigido a estudiantes de entre 6 y 18 años, cuyo objetivo es reforzar, acelerar y consolidar el dominio del inglés y de otros idiomas como el francés, el alemán y el chino.



El programa adapta el método a la edad y nivel de conocimientos reales de cada alumno, impulsando sus progresos y reforzando las áreas en las que necesita más ayuda. Una personalización, que además de evaluar en tiempo real los avances del alumno establece estrategias para motivarle y reforzar su compromiso, eliminando el absentismo.



“El periodo escolar es clave en el aprendizaje de idiomas -comenta Fernando Moreno, CEO de 8Belts- y con esta iniciativa queremos acabar con la brecha del inglés en nuestro país. Sin un dominio del inglés y de otros idiomas, estos niños y jóvenes van a tener dificultades para encontrar trabajo en el futuro. Un estudio reciente señala que el progreso en el conocimiento del inglés acaba al salir del colegio y queremos que, por lo menos, en ese momento, el nivel sea el más alto”.



Manejar un idioma en 8 meses

El método de 8Belts se ha diseñado para asegurar el éxito y manejar con soltura y confianza cualquier de estos idiomas en menos de 12 meses, estudiando una media de 20 minutos diarios. Para conseguirlo, 8Belts actúa e interacciona con el usuario de manera proactiva y “mide lo que se aprende” cuantificando y parametrizando el progreso de cada alumno. De esta manera, cada paso que da el usuario queda registrado en la plataforma, lo que permite medir su avance y motivarle para seguir progresando. Además, 8Belts es divertido y funciona con retos diarios -gamificación- diseñados para producir los mayores resultados en el menor tiempo de acuerdo con una máxima: “a más progreso más estimulo”.



Hablar desde el primer día

Las sesiones de conversación con nativos es un elemento diferencial de 8Belts frente a otros métodos donde el que más habla es el profesor. Los trainers son expertos nativos en el idioma, con los que el alumno mantiene, como mínimo, una conversación a la semana, en la que el que más habla es el alumno.

Eficaz, disruptivo y práctico

La eficacia es una máxima del método y el alumno aprende solo lo que va a utilizar y usa el 100% de lo que se aprende. También es disruptivo y pone el foco en que el alumno retenga la información que recibe, no en que aprenda para olvidar. Además, la práctica diaria es clave, ya que nadie ha aprendido un idioma sin hablarlo, con 8Belts se habla desde el primer día.



Diferente y selectivo

El método utiliza un sistema inteligente de detección de debilidades que permite poner el foco en las debilidades y potenciar las fortalezas. También es selectivo: no selecciona familias entre las palabras, sino que elige lo más útil de cada familia aplicable a todos los contextos comunicativos que se le presentan al usuario.



Claves del éxito

Un elemento exclusivo y fundamental del método es el Mapeo del idioma. Desde hace años un equipo de lingüistas y learning scientist analiza la relevancia de las palabras que componen cada idioma para construir un itinerario de aprendizaje basado en la frecuencia de uso y la aplicabilidad de las expresiones, lo que se traduce en un mayor manejo y confianza del alumno.



El método ofrece contenido en función del nivel previo (tasa de retorno), complementando lo que ya se sabe y relacionándolo con nuevos conceptos para perfeccionar, aprender y recordar el idioma al 100%.



Inteligencia artificial

8Belts utiliza la Inteligencia Artificial para personalizar la enseñanza y adaptarse a las necesidades y objetivos de cada usuario, sus conocimientos y frecuencia de uso de la plataforma, que ofrece máxima flexibilidad de uso: sin horarios preestablecidos. De esta manera, se adapta a las necesidades y preferencias de cada usuario, que puede acceder a cualquier hora, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo, sin necesidad de instalaciones.



Tutorización y coaching

Cada alumno cuenta con un coach especializado que le acompañará durante todo el plan de aprendizaje, mediante tácticas de motivación constantes, para asegurar el 100% de aprovechamiento del tiempo y los recursos, dinámicas de seguimiento académico y conformando una agenda de estudio adaptada a su rutina diaria, que fortalece sus avances. No solo se motiva al alumno a continuar, sino que, en caso de niños, se establecen con los padres dinámicas de reporting, para informarles de cómo van progresando sus hijos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Modelos de Valoración Automatizada crecen y se consolidan definitivamente en el sector inmobiliario Up Spain ofrece 8 consejos para evitar el síndrome posvacacional La vuelta al cole, con la mejor calidad y los precios más reducidos en Azules de Vergara Adecco Outsourcing y Arsys firman un acuerdo para ofrecer una solución de infraestructura TIC Ciberseguridad y cambios legislativos, claves para innovar en los despachos de abogados según Nuvix Consulting