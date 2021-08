The Global Gift Marbella culmina su novena edición

Más de 300 invitados han disfrutado de una Gala en la que el protagonista principal ha sido la celebración y la alegría por volver a disfrutar de una velada como esta juntos Marbella Arena ha sido el lugar donde María Bravo y la fundación Global Gift han reunido a algunas de las personalidades y entidades más comprometidas con la fundación como Málaga de Moda “Talento Original” Diputación de Málaga; eGoGames; Mamzel Marbella; La Plage Casanis; Pretty Woman Cava; Sacha Jafri; Maupy Worldwide; Nicoe Design; Art and Hope; Ikonick Gallery; Barry Skolnick; Juan Manuel Barrientos; El Cielo Restaurant; Luxury Spain; La Roc Restaurant; On Fire; Hotel Don Pepe; Marbella Arena; GNP Productions; Melia Marbella Banus; Hatt et Söner Champagne; Bee Immune; Power 8; Infinit Energy; Mente Lista; Crambo; Alabardero; Casanis y colaboradores como Gem Scents Candles; Alquiler Crambo; Caravaca; Iberconseil; Galera; Juan Carlos Maldonado; ERRE & Urrechu; Richlist; Rosas Café Marbella; Esther Sanz; RD Premium Drinks; Zenith Art and Fashion; Transfers and Experiences; Lux 5 Fold; Velas de la Ballena; Mont Blanc; Almundat; Vino Cría Cuervos; Hispano Suiza; Anaconda Wild Natural Snacks; Milk and Roses; Brokinez; E fuerza y emocion Gourmet Business; Asia Gardens; Six Senses; Flores de Queso; World Network Group; Axaa; One more; Irene Bozza Jewelry; todos ellos pieza fundamental a la hora de poner en marcha un evento de tal magnitud.

André Abdoune, empresario francés detrás de algunas de las operaciones más increíbles en el mercado de las cryptomonedas y creador de la primera cryptomoneda solidaria, fue premiado con el "Global Gift Humanitarian Award". André Abdoune participó en "The Global Gift Gala" a través de una videoconferencia, que, pese a las limitaciones físicas, fue capaz de dejar sin aliento al público invitado al revelar su donación de 500.000 euros a la fundación además de su compromiso por sostener económicamente la carrera de Sarah Almagro, hasta que esta pueda presentarse a los Juegos Olímpicos, y su plan para digitalizar y comercializar una de las obras de Olga Sharipo con la intención de poder venderla y asegurarle un futuro.

La empresa tecnológica afincada en Marbella eGoGames ha sido un altivo partícipe de la gala a través de su equipo directivo formado por Alejandro Sáez y Baldomero Sánchez demostrando a través de sus emocionales palabras su firme propósito de convertir algo tan inocuo como el hecho de jugar a un videojuego de móvil en el posible futuro de la aportación sin coste individual para causas solidarias.

Juanito el niño pintor, ha podido cumplir su sueño de hablar y fotografiarse junto a su ídolo Sacha Jafri; Juanito, estuvo todo el verano estudiando inglés para poder mantener una conversación con Sacha Jafri. Esta noche ha cumplido su sueño.

Art & Hope junto a Global Gift Foundation se han asociado con Sacha Jafri, Ikonick Gallery, y Hatt et Söner para crear el proyecto de Sacha Jafri “Power in the Reconnected World”. Una edición limitada de 100 cajas en todo el mundo. 100 botellas de champagne Hatt et Söner vintage de una colección exclusiva para esta alianza. La joya Ikonick; Ikonick Gallery y Barry Skolnick en colaboración con Sacha Jafri han creado esta colección única de piezas de plata con piedras semipreciosas incrustadas.

Cabe destacar la fundamental y siempre presente colaboración de la Diputación de Málaga que, además de ser el principal patrocinador del evento, ha llegado a un acuerdo con la Fundación Global Gift para la promoción de "Málaga de Moda"; el proyecto que pretende poner en alza el valor tanto de los asentados como de los nuevos talentos del mundo de la moda en la provincia.