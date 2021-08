Demascotas sostiene que la compañía de un animal es clave para el bienestar emocional Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 12:31 h (CET) Episodios de estrés, depresión, ansiedad, autismo son algunos de los más comunes en los que los especialistas sugieren la ayuda de un animal de compañía en el día a día para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de esta índole, según señalan los profesionales de Demascotas Contar con un animal de compañía siempre es una alegría por la lealtad y el cariño que muestra a su entorno sin pedir nada a cambio pero, en determinados escenarios, desempeña un papel mucho más trascendental para la salud de las personas, según apunta Demascotas.

Cómo ayudan las mascotas de apoyo emocional

Los animales de compañía de apoyo emocional son los más indicados para ayudar a las personas que lo necesitan a superar ciertas dificultades psicológicas.

Se trata de mascotas que se encargan de ayudar a sus dueños con determinadas barreras emocionales o mentales cuya superación se hace más sencilla contando con el apoyo, la asistencia y la compañía de estos pequeños, como son los casos de fobias, pánico, estrés, depresión, ansiedad, autismo, superar distintos traumas, etc.

Las personas que sufren alguno de estos problemas consideran que tienen una razón más para seguir adelante o para afrontar sus mayores miedos cuando se sienten arropados por su mascota.

Para ser considerados así, los animales de apoyo emocional no tienen que tener unas características específicas: simplemente basta con ser compatibles con sus dueños y respetar las normas más básicas de convivencia, siendo pacíficos y obedientes.

Eso sí, el concepto de mascotas de apoyo emocional es muy diferente al de los animales de terapia, recurrentes en momentos puntuales para actividades individuales o en grupo.

Los animales mejoran el estado psicológico de las personas de su alrededor

Aunque no se sufra ningún problema emocional o psicológico, las mascotas son muy importantes para garantizar el bienestar de las personas de su entorno, así como potenciar el sentido de la responsabilidad al tratarse de seres dependientes que necesitan de ellos para sobrevivir.

Se ha demostrado en diversos estudios el incremento de los niveles de felicidad de quienes cuentan con una mascota en casa, siendo este un motivo de peso para entender el auge y la popularidad de estos animales en el ámbito doméstico.

Demascotas es una web especializada en el cuidado de los animales de compañía, disponiendo de toda la información categorizada por razas, especies y familias para garantizar el máximo bienestar de ambas partes en la convivencia con estos pequeños.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.