Generar confianza y descrispar

martes, 31 de agosto de 2021, 14:10 h (CET) Las vacaciones y el calor es posible que generen unas ganas de hacer las cosas más despacio. No improvisar, no dar por hecho lo que a uno se le haya ocurrido, sin consultarlo antes con los demás, sin herir sensibilidades, sin priorizar más a unos que a otros. La millonada para el aeropuerto del Prat, se ha compensado con otra millonada para el de Barajas, aunque falta mucho para concretar si se trata de un postureo a dos bandas, o sólo a una.



De momento, los vascos se han apresurado a pedir una tercera millonada para el AVE a Bilbao, Vitoria y San Sebastián, no vaya a ser que alguien se olvide, o lo posponga, como ha sucedido hasta ahora. También pide una cuarta millonada Extremadura para que su tren deje de ser el más medieval de España desde hace siglos.

Por pedir que no quede. Todos queremos más, y más, y más. Como decía la canción que tan bien nos representa. Además, la sorpresa ha estallado con la grandísima cantidad de gente que quiere la jubilación, ya.

