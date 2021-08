Restricciones, obesidad y tensión Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de agosto de 2021, 13:59 h (CET) Durante muchos meses se ha hablado de la mascarilla, del alcohol, y de la distancia. Se hablaba mucho, y a menudo, se bromeaba. Y a menudo también se mencionaban los inconvenientes: La mascarilla y la falta de oxígeno. El alcohol y su toxicidad. La distancia y la falta de vida social.



Se hablaba de eso mucho, y se hablaba poco de las consecuencias de las restricciones. Es decir, de las consecuencias de la ingesta abundante, y de la poca actividad física: Obesidad, ansiedad. (...). Si comes mucho y te mueves poco y no interaccionas nada, ya sabemos lo que pasa. Aumenta el peso y aumenta la tensión. Han aumentado las consultas por los dos problemas apuntados. Y se ha visto que la esperanza de vida en España ha bajado.

Considerando que el peso excesivo genera muchos trastornos, e incluso modifica el funcionamiento del cerebro. Considerando que del estrés podemos decir casi lo mismo. Considerando que estos dos temas están relacionados. Considerando todo esto, a ver, si dejamos el tema de los tapabocas y abordamos el tema de la salud. La salud del cuerpo y la de la mente.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

