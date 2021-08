Europa será musulmana

Y eso es lo que hemos elegido, hemos abandonado el Cristianismo y lo hemos convertido en paganismo, “comamos y bebamos que mañana moriremos”, y no solamente lo hemos abandonado, sino que exportamos este paganismo a las naciones que antes habíamos llevado el Evangelio. La Iglesia Católica no desaparecerá, pero el Cristianismo habrá que ir a buscarlo a Asia, África o esas naciones pobres del tercer mundo. Los talibanes, los musulmanes y el comunismo, tienen la puerta abierta para destruir la Europa Católica, y ese será el pago que tiene que sufrir como consecuencia de su apostasía. En Lepanto la Cristiandad se enfrentó al Imperio Otomano y lo venció. Pero la sociedad actual, sumergida en un total materialismo, ha perdido la capacidad de enfrentarse y combatir, luchar contra los enemigos de la Religión Cristiana, y cuando seamos sometidos por esos enemigos del Cristianismo, nos vamos a enterar de lo que es bueno. Parece que a esta sociedad de “muertos vivientes”, se la puede aplicar el certificado de defunción. Pero he dicho que el Cristianismo habrá que ir a buscarlo a otro continente que no sea Europa; pongo un ejemplo, cuando vi una información que decía que a un santuario Mariano en la India, acudían cada año 20 millones de peregrinos, quede asombrado. Por esas tierras es por donde que ir para encontrar el Cristianismo. Ya ha pasado anteriormente, en tiempos de San Agustín todo el norte de África era cristiano y ahora es musulmán.