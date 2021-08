Atos es líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® para servicios de subcontratación de centros de datos y gestión de infraestructura híbrida a nivel mundial

Gartner, Inc. ha posicionado a Atos entre los líderes en el Cuadrante Mágico de servicios de subcontratación de centros de datos y gestión de infraestructura híbrida a nivel mundial. En ediciones anteriores del Cuadrante Mágico de Gartner para las regiones, Atos ha sido líder en Europa y América del Norte durante 9 y 4 años consecutivos, respectivamente Atos es reconocida por la naturaleza holística de su visión estratégica y su capacidad de ejecución. En 2020, Atos lanzó Atos OneCloud, una iniciativa única para acelerar de manera proactiva la migración de sus clientes a la nube. Respaldado por 2.000 millones de euros en inversiones, Atos OneCloud es una ventanilla única que permite la transformación de la nube de un extremo a otro, a través de soluciones específicas de la industria y campañas de comercialización, incluidos los servicios de consultoría en la nube, la transformación de aplicaciones en la nube prediseñadas o aceleradores.

Para realizar su informe, Gartner estudió el desempeño de 19 proveedores de subcontratación de centros de datos y servicios administrados de infraestructura híbrida en Asia Pacífico, Europa y América del Norte.

"Estamos orgullosos de haber sido reconocidos una vez más como uno de los líderes en servicios de gestión de infraestructura híbrida y subcontratación de centros de datos a nivel mundial por Gartner. Hoy en día, muchas empresas están adoptando un enfoque integrado para migrar al mercado global. Sus principales peticiones son la integridad, seguridad, estabilidad y simplicidad que un socio de nube confiable e independiente puede ofrecerles... Como líder en soluciones digitales seguras y con bajas emisiones de carbono, la misión de Atos es fortalecer de manera continua sus capacidades en la nube, su experiencia y conocimientos para anticipar el necesidades de sus clientes”, comenta Jo Debecker, director de Operaciones Globales de Atos.

