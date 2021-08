Aprender SAP HCM con el Curso SAP RRHH de Elearning Digital Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 11:15 h (CET) SAP HCM: SAP Human Capital Management se encarga de cubrir los procesos de administración de RRHH en una empresa Dentro del módulo de SAP HR (Área de Recursos Humanos) se incluyen diferentes submódulos:

- PA: Gestión de personal: Contratación de personal (PA-RC);

Gestión de Personal (PA-PA);

Desarrollo de personal (PA-PD);

Gestión de organización (PA-OM)

-PT: Gestión de tiempos: Plan de horario de trabajo (PT-WS); Planificación de turnos de personal (PT-SP)

-PY: Gestión de nomina: Calculo de nomina: España (PY-ES)

Los Cursos SAP RRHH pueden ofrecer formación para diferentes perfiles:

CONSULTOR SAP HCM- USUARIO SAP HCM

Dentro de las numerosas ofertas de Trabajo que exigen SAP HR existen dos perfiles diferenciados:

USUARIO SAP HR: El el que usa SAP a nivel básico en el Módulo SAP HCM, requiere conocimientos muy elementales para realizar las operaciones diarias de RRHH, nóminas, contratación, formación, etc.

CONSULTOR SAP HR: El Consultor tiene conocimientos profundos del módulo y es capaz de implantar, desarrollar el módulo en una Empresa.

Estudiar un curso SAP RRHH ofrece máxima garantía profesional para cubrir las necesidades de las grandes empresas en sus departamentos de personal

Con los cursos SAP RRHH se aprenderá también todo el proceso de nóminas de una empresa.

Con el Curso SAP Nóminas aprenderás desde cero el módulo Recursos Humanos HCM a nivel Usuario en los procesos de Nóminas.

En este curso se aprenderán todos los procesos relacionados con las nóminas en SAP.

Datos para las nóminas

Infotipos de nóminas

Cálculos de nóminas

Contabilización nóminas

Pagos de nóminas

Informes nóminas

Creación de queries nóminas. Elearning Digital preparara para la Certificación SAP a través de numerosos Cursos de Capacitación.

Prepararse para los Exámenes de Certificación SAP es un garantía con los Exámenes SAP de Elearning Digital.

La consecución del Certificado Oficial SAP es fundamental para el mercado laboral siempre acompañado de una buena formación práctica con alguno de los cursos en el área correspondiente.

Por otro lado además de la formación práctica en alguno de los Cursos SAP de Elearning Digital prepara para el examen de Capacitación con batería de preguntas reales de examen.

Cabe recordar que los exámenes de Certificación SAP son en línea y una vez contratados se podrán realizar hasta 6 exámenes en el plazo de un año pudiendo conseguir hasta 6 Certificados oficiales en un año.

En resumen "no dejes escapar la oportunidad para multiplicar las posibilidades profesionales con un Curso SAP + Certificación SAP".

En la web www.sapeconomico.com se localiza todo el catálogo de Master SAP y Cursos SAP Certificados para todas las áreas

