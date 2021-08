Voluntarios realizan un simulacro de varamiento masivo de cetáceos y emplean un pontón de rescate Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 10:51 h (CET) Unas 40 personas participan en Fuerteventura en el taller organizado por la asociación AVANFUER y con la colaboración de Loro Parque Fundación, el Cabildo de Fuerteventura y el IUSA, en el marco de los proyectos CanBIO y Marcet II Playa Blanca, en Fuerteventura, fue el escenario elegido por la asociación Avanfuer para realizar un taller de sensibilización sobre el varamiento de cetáceos en las costas canarias al que asistieron unas 40 personas, con el objetivo de formar a 25 voluntarios de diversas organizaciones sin fines de lucro y ciudadanía general en el uso del pontón de rescate y cómo brindar los primeros auxilios para intentar salvar la vida de estos mamíferos marinos. En la actividad colaboraron Loro Parque Fundación, el Instituto Universitario de Salud Animal (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Fuerteventura, en el marco de los proyectos CanBIO y Marcet II.

Canarias es un punto caliente de biodiversidad de cetáceos en el Océano Atlántico y por tanto es frecuente que aparezcan ejemplares varados en sus costas. Por esta razón diversas organizaciones ambientales y académicas se unen para establecer una red de respuesta a esta situación que se ve agravada por el incremento de la actividad humana y el cambio climático.

Este taller consistió en la simulación de un varamiento masivo de cetáceos en el que técnicos del Instituto Universitario de Salud Animal, explicaron a los asistentes cómo se evalúa el estado de salud de un cetáceo varado y las posibilidades de supervivencia. Para ello, los veterinarios emplearon dos pontones de rescate, realizados por Loro Parque Fundación, esenciales para reflotar a los animales y devolverlos al mar. Estos pontones son prototipos diseñados específicamente para esta actividad y gracias a estos simulacros se están mejorando sus funcionalidades y adaptando a las características de los varamientos en Canarias.

El uso de este tipo de pontones y un correcto manejo de los animales que implica llamar al 112 y no intentar devolverlos al mar sin la evaluación previa de los especialistas, contribuirá a prevenir la muerte de los cetáceos varados. Estas y muchas otras cuestiones fueron ampliamente desarrolladas en el taller realizado este fin de semana y se prevé repetir en todas las islas del Archipiélago.

Sobre CanBIO

CanBIO es un programa de investigación medioambiental financiado en partes iguales por el Gobierno de Canarias y Loro Parque con dos millones de euros, que se invertirán para estudiar durante los próximos 4 años, el cambio climático en el mar y la acidificación oceánica y sus efectos en la biodiversidad marina de Canarias y la Macaronesia. Asimismo, en el proyecto participan diferentes grupos de investigación de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de otros colectivos de voluntariado ambiental.

MARCET II

Es un proyecto INTERREG que persigue la transferencia tecnológica, en materia de conservación de los recursos vivos marinos en la Macaronesia, a los sectores productivos de los 4 archipiélagos que conforman la región. Está liderado por el IUSA y participan en él Loro Parque Fundación, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, así como otras instituciones académicas, científicas y sin fines de lucro de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde.

