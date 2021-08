La agencia edeon crea un club de hockey y lo utiliza como laboratorio Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 11:03 h (CET) La compañía catalana no tenía suficiente en sumar experiencias de sus clientes y ha ido un paso más allá creando un club a su medida Podía parecer una excentricidad o una simple estrategia de diversificación, pero un año después de su creación, la agencia de comunicación y marketing ha confesado que el Club Hoquei Valldoreix les sirve como banco de pruebas de acciones de marketing que impulsan en las estrategias de muchos de sus clientes.

En abril de 2020 representantes de edeon marketing presentaban, junto a los presidentes de la Federación Catalana de Hockey, del Club Esportiu Valldoreix, el regidor de deportes de Valldoreix y el gerente territorial de SOREA, empresa líder en gestión de agua, el proyecto de club, que después de una exitosa temporada se ha consolidado como uno de los clubes de hockey hierba base, referentes del país.

“En plena pandemia presentamos un nuevo club, lo promocionamos y empezamos a entrenar con pocos niños. La redes sociales, la aparición en medios de comunicación, la publicidad, las colaboraciones con otras entidades, los patrocinadores y en especial, el cuidado por los detalles, han demostrado que el marketing es clave para que un proyecto nazca, crezca, evolucione y se consolide”, explica el fundador de la agencia de marketing Lluís Feliu.

Y es que edeon no tenía suficiente en sumar experiencias de sus clientes y ha ido un paso más allá creando un club a su medida, para analizar su evolución a medida que aplican acciones de marketing. “En 2010 creamos la agencia edeon y recuerdo que el principal miedo que teníamos cuando estábamos sentados frente a posibles clientes, era la falta de experiencia y el hecho de no haber ejecutado una estrategia parecida a la que le estábamos proponiendo”, recuerda Feliu, después de explicar que “por eso se nos ocurrió la idea de crear algo propio desde cero, empezando por un estudio de mercado, organizando un buen plan de marketing y ejecutándolo minuciosamente para poder corregir todos los desvíos que han ido surgiendo. Con el proyecto ya consolidado, ahora ya podemos aplicar acciones innovadoras que nos ayuden a demostrar resultados”.

El Club Hoquei Valldoreix es un club de hockey hierba para niños, modesto, con entrenadores experimentados y con unas instalaciones de ensueño, pero además, en su conjunto, es un “sueño que crece” (eslogan del club), porque es desde este laboratorio de marketing donde edeon realiza testeos con distintos objetivos, muchos de ellos después aplicables a los clientes de la propia compañía.

