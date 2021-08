Celo lanza DeFi for the People, una iniciativa colaborativa global para llevar las finanzas descentralizadas a todo el mundo Comunicae

martes, 31 de agosto de 2021, 10:31 h (CET) Con más de 100 millones de dólares para incentivos y formación, el consorcio colaborativo DeFi for the People pretende llevar los beneficios de las finanzas descentralizadas a cualquier persona con un teléfono móvil El ecosistema tecnológico de código abierto y basado en móvil Celo presenta DeFi for the People, un consorcio internacional de proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) Ethereum integrado por organizaciones crypto de todo el mundo reunidas con un fin común: llevar las finanzas descentralizadas a los más de 6.000 millones de usuarios de smartphones de todo el mundo.

Diseñada sobre Celo, esta iniciativa cuenta entre sus socios fundadores con Aave, Curve, Sushi, PoolTogether, 0x, UMA, Valora, Ubeswap y Moola Market entre otros, además de partners en el campo de la infraestructura y la formación como Chainlink, RabbitHole, The Graph o Wrapped.com. El programa ofrecerá más de 100 millones de dólares para proyectos de formación, becas e incentivos. La mayoría de los participantes contribuirán juntos con hasta la mitad de los fondos para los programas de incentivos.

Actualmente ya se encuentran disponibles integraciones completas de producto con PoolTogether, Sushi, Moola Market, Ubeswap y Valora. También se han activado ya programas de recompensas para PoolTogether en Celo, y a lo largo de las próximas semanas se presentarán nuevos programas de incentivos con otros proyectos DeFi. Este otoño se espera también el lanzamiento de Optics, un protocolo de interoperabilidad eficiente para la comunicación cross-chain, gracias al cual los usuarios podrán mover activos fácilmente entre Ethereum y Celo.

Aunque el modelo DeFi ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años, aún no cuenta con una adopción masiva -de los cerca de 5 millones de personas de todo el mundo que utilizan aplicaciones DeFi, menos del 10% vive fuera de los países desarrollados-. DeFi for the People busca cambiar eso reuniendo a diseñadores de todo el mundo para crear productos que lo hagan más accesible y fácil de usar para las personas que más lo necesitan.

“Para millones de personas, el teléfono móvil es el dispositivo más importante y muchas veces su único acceso a internet. La plataforma Celo diseñada para móvil, con más de un millón de direcciones de carteras en 113 países, presenta una oportunidad única para llevar los beneficios de las finanzas descentralizadas a cualquiera con un dispositivo móvil. Ya se están desarrollando aplicaciones de finanzas descentralizadas con Celo para el mundo real”, explica Rene Reinsberg, Co-Fundador de Celo. “Estamos encantados de colaborar en los mayores proyectos en DeFi para incorporar a más de mil millones de nuevos usuarios a este ecosistema en los próximos cinco años”.

Un ejemplo interesante es el programa piloto llevado a cabo en Colombia el año pasado, al inicio de la pandemia, que ofrecía micro créditos con bajo interés en Celo. Estos préstamos permitían a los usuarios comprar ciclomotores para poder trabajar como mensajeros para Rappi. Gracias a este acceso al equipamiento adecuado, algunos de los miembros del piloto pudieron doblar, y en algunos casos cuadruplicar, sus ganancias. Es así como las finanzas descentralizadas pueden ofrecer acceso instantáneo al capital para millones de personas, especialmente en aquellos mercados emergentes donde el acceso a las finanzas tradicionales es limitado.

Hackathon con un millón de dólares en premios financiación semilla

Como parte de su compromiso para llevar el mundo crypto a los dispositivos móviles, DeFi for the People celebrará el próximo mes de octubre un hackathon en el que invita a desarrolladores de todo el mundo a diseñar y construir proyectos DeFi en Celo. Se ofrece hasta un millón de dólares en premios y financiación semilla para que los equipos puedan empezar sus proyectos. Más información: defiforthepeople.org/hackathon..

DeFi for the People es una iniciativa abierta para diseñadores y empresarios. Cualquiera que esté interesado en acelerar la adopción de crypto y DeFi en el mundo real es bienvenido. Más información en defiforthepeople.org.

