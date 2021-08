Contar con habilidades digitales podría ayudar a reducir el desempleo de los jóvenes y los seniors

The Valley ha lanzado su propio "Next Generation Plan", un programa social que, mediante becas, financiación al 0% de interés y otras medidas de flexibilidad, facilita el acceso a la formación para combatir las necesidades laborales que existen en la sociedad post-pandemia Las habilidades digitales y las soft skills son actualmente los factores más demandados por las empresas en los profesionales. Por este motivo, es clave que los colectivos más vulnerables para encontrar empleo, como los jóvenes y los seniors, refuercen sus perfiles y obtengan capacidades alineadas con la predisposición al cambio, el pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo o la inteligencia emocional. Esto, sin duda, impactará positivamente en las tasas de desempleo.

Y es que la llegada de la pandemia ha provocado aumentos importantes en la tasa de paro en España debido a la situación de inestabilidad e incertidumbre económica generada por la misma. Pérdidas en facturación, despidos o ERTEs han protagonizado la actividad de diversas empresas en este último año. Observando los distintos colectivos, no cabe duda de que los jóvenes, menores de 25 años que buscan su primer empleo, y la población senior, mayores de 50 años que han sido despedidos y ahora se encuentran en búsqueda activa, han sido los más afectados.

Concretamente, la tasa de desempleo entre los menores de 25 años fue del 39,9% en España en enero de 2021, casi 9 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en el mismo mes del año anterior, y 23 puntos por encima de la media de los países de la Unión Europea (16.9%), según datos ofrecidos por Eurostat. Por su parte, entre el grupo de profesionales senior, el desempleo también ha crecido en los últimos meses, teniendo en cuenta que, en el segundo trimestre del 2021, la tasa de paro de los mayores de 55 fue de 12,75%, 1,2 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en el mismo período del año anterior, según datos del INE. Y es que, si bien estos colectivos ya jugaban con desventaja en el mercado laboral por su escasa experiencia, en el caso de los jóvenes, o la necesidad de actualización de conocimientos, en el caso de los mayores, la situación ahora se presenta aún más difícil.

“Los profesionales junior y senior son activos importantísimos para cualquier empresa. Por un lado, los jóvenes aportan dinamismo, frescura, nuevas ideas y conocimiento vanguardistas, mientras que el público senior, aporta gran experiencia y capacidad de transmitir sus conocimientos a las siguientes generaciones, además de otros dotes como el pensamiento crítico o la capacidad de toma de decisiones. Por ello, para que estos profesionales sean relevantes en el nuevo entorno laboral es necesario que, por un lado, las empresas realicen una gestión de talento correcto, y por otro, que los propios profesionales se formen con las habilidades más demandadas por el mercado, que actualmente se enmarcan en el ámbito digital, para cumplir con las demandas laborales que existen en la sociedad postpandemia y ser relevantes en este nuevo paradigma laboral”, así lo explica Ana Delgado, Chief Education Officer en The Valley.

Pero ¿cuáles son los conocimientos, habilidades y capacidades claves con los que se deben contar estos colectivos para poder ser relevante en el mercado laboral actual? Los expertos de The Valley lo explican:

Para aquellos que buscan un primer empleo, una visión 360º del negocio digital

Sea cual sea el área de estudio, entre los jóvenes que buscan empleo, destacarán aquellos que cuenten con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para desarrollarse y triunfar en el nuevo entorno digital. eCommerce, Big Data, Outbound e Inbound Marketing, Agile o Growth Hacking son tan solo algunos de los términos con los que los jóvenes que buscan un primer empleo deben estar familiarizados para entender y afrontar los aspectos más relevantes del entorno digital y la innovación aplicados al ámbito del negocio.

Para ello, la clave es optar por programas de formación inminentemente prácticos y que ofrezcan una visión 360º del negocio digital dando a los alumnos la oportunidad de poner en práctica todos sus conocimientos. El “Master in Digital Business and Marketing” de The Valley, por ejemplo, incluye en su flow de aprendizaje todas las estrategias principales del negocio digital como pueden ser Product Innovation, Product Management, Marketing, Digital Skills, Tools & Competencies, Analytics y Big Data, y más. Además, este programa utiliza la metodología Learning by Doing para impartir y afianzar los conocimientos en los alumnos con el objetivo de que estén preparados para ponerlos en marcha en el entorno laboral.

Innovación, eficiencia y agilidad, tres claves para el éxito de los profesionales senior

El colectivo de mayores de 50 años ha sido uno de los más perjudicados por los despidos provocados por la crisis sanitaria y económica, y sin duda, serán los que más dificultades tengan para encontrar trabajo. Por ello, este grupo debe aprovechar el momento actual para reciclar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades que potencien sus perfiles profesionales.

La capacidad de diseñar una estrategia de cambio para adaptar la compañía al entorno digital, entender cómo gestionar la relación con los clientes en este nuevo paradigma, fomentar una cultura de innovación en la empresa y aplicar nuevos modelos de liderazgo y metodologías de trabajo, son algunas de las funciones que las empresas demandan hoy en día en los perfiles digitales más senior.

Así, es clave que este grupo de profesionales opte por formaciones que den las claves para competir en este nuevo entorno, como pueden ser la innovación, la eficiencia y la agilidad. Además, es también imprescindible contar con conocimientos relacionados con transformación digital, los nuevos modelos de negocios y metodologías de trabajo como Design Thinking, Agile o Lean, las bases de la estrategia de marketing digital, los nuevos modelos de cultura, organización y liderazgo o los ámbitos de la disrupción a partir de las tecnologías exponenciales. Un ejemplo de ello podría ser el “Programa de Alta Dirección en Digital Business” de The Valley, cuyo temario está específicamente preparado para formar a los líderes de la transformación digital.

Facilidades para impulsar la formación digital de los colectivos más vulnerables

The Valley ha lanzado su propio “Next Generation Plan”, una iniciativa con impacto social que se enmarca en el compromiso del ecosistema de conocimiento digital con el fomento de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Así, el proyecto incluye un programa de becas sociales con hasta 100% de financiación y una inversión superior al medio millón de euros para ayudar a combatir las necesidades laborales que existen actualmente, donde la formación continua cobra aún más protagonismo e importancia. Entre estas becas se incluyen “Next Generation Silver Surfers”, destinada a ayudar a aquellos mayores de 50 años a reciclar sus conocimientos, o “Next Generation First Employees” cuyo objetivo es fomentar la capacitación en hard y soft digital skills de los recién titulados para ayudarles en sus primeros pasos en el mercado laboral. Además, el proyecto incluye facilidades económicas para financiar la formación al 0% de interés o un Flex Plan con una serie de medidas que se adaptan a la situación profesional, económica y laboral de cada alumno.