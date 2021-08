Centro de Formación Academia Tecnas: próximos cursos y novedades

En Academia Tecnas desde 1997 se dan servicios a estudiantes, empresas, autónomos e Instituciones Públicas. Apuestan por una formación de calidad al alcance de todos. Su objetivo es ofrecer a los alumnos las herramientas y claves necesarias para avanzar en su carrera profesional, incorporarse a un mercado laboral que demanda cada vez más cualificación y/o la posibilidad de cambiar de sector profesional por medio de formación específica El Centro de Formación, situado en Ciudad Real, tiene las puertas abiertas, siempre cumpliendo con protocolos adecuados a la Covid-19, ofreciendo cursos con clases presenciales para aquellos alumnos que prefieran asistir al aula del Centro de Formación. De cara a septiembre comienza el curso de instalaciones térmicas en edificios, conocido como RITE. Con este curso de RITE se puede obtener el Carné en Instalaciones Térmicas en Edificios , que capacita al alumno para desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas de edificios.

De cara a la convocatoria de septiembre para Técnico de Hacienda la Academia se ha mantenido abierta este verano para impartir el curso de preparación de Oposiciones para Técnico o Agente de Hacienda. El alumno se puede apuntar y seguir el método preparatorio del Centro de Formación Tecnas, para superar con éxito las oposiciones que se convocan periódicamente. Además, en agosto se ha comenzado con una nueva convocatoria de curso de Vigilante de Seguridad y Guarda Rural con especialidad en Caza. Se puede reservar plaza ya para próximas ediciones.

De cara a promover la formación online, durante estos últimos meses el centro ha estado trabajando para ofrecer a sus alumnos una serie de cursos relacionados con el sector de la hostelería. Con estos nuevos cursos online el alumno podrá obtener un certificado que acredite la formación obtenida y, sobre todo, adquirir los conocimientos específicos para trabajar en un sector en continuo crecimiento. Estos cursos de Hostelería Online constan de un temario accesible de manera gratuita, para que el alumno pueda revisarlo las veces que sean necesarias, así como un tutor online al que puede consultar las dudas que le surjan a lo largo del curso. Con todos los cursos de hostelería se obtiene un título que acredita los conocimientos una vez se supere un examen online. Sin desplazamientos ni horarios, son cursos preparados para que el alumno se forme donde y cuando quiera.

Desde Academia Tecnas ofrecen a sus alumnos la posibilidad de obtener una doble titulación con un único examen ¿qué quiere decir esto? Han preparado una serie de packs de cursos en oferta, ya que los temarios permiten la compatibilidad entre cursos dando la posibilidad al alumno de ampliar su formación a un precio menor. Algunos de los Packs más demandados son: Manipulador de Alimentos y Alérgenos o Manipulador de Alimentos y Prevención de Riesgos Laborales. Incluso ofrecen una triple titulación con un único examen: Monitor de Comedores Escolares + Manipulador de Alimentos + Primeros Auxilios.

El Carné de Manipulador de Alimentos es imprescindible de cara a trabajar en actividades relacionadas con la Alimentación. La formación de los manipuladores de alimentos y de otros trabajadores de la empresa alimentaria constituye uno de los pilares para asegurar la higiene en cada una de las fases y procesos, y lograr la producción de alimentos seguros. De ahí, que Tecnas lo incluyan en todos sus Packs de Hostelería.

En Academia Tecnas no han parado. Y no pararán, son un equipo de profesionales a disposición de sus alumnos para ofrecer el mejor servicio. Imparten una formación actualizada y demandada por las empresas, y se nota a la hora de obtener resultados. Más de 20.000 alumnos han obtenido una certificación con Tecnas. Para lograr un cambio en la carrera profesional por medio de la formación o resolver alguna consulta sobre un curso en particular hay que ponerse en contacto con la academia, llamando al 926 92 26 58 o escribiendo a tecnas@academiatecnas.com