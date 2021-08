PassportScan Cloud de PassportScan Emprendedores de Hoy

La era digital ha permitido que las empresas mejoren la forma en la que ofrecen sus servicios y productos a los clientes. Una prueba de ello son los softwares para la automatización y gestión de los hoteles, que han conseguido que los procesos sean más rápidos y sencillos.

La nueva herramienta en la nube de PassportScan permite hacer un check in usando el DNI o pasaporte en tiempo real. De esta manera, las empresas pueden escanear los documentos de sus clientes desde una tableta o un simple smartphone en pocos minutos. Así, esta empresa ha logrado dar un paso más allá para el sector turístico.

Identificación de los clientes de manera rápida y efectiva Actualmente, las tecnologías están cambiando la manera de registrarse en cualquier establecimiento. Un ejemplo de ello es PassportScan Cloud, el nuevo software de PassportScan que permite a hoteles, hostales y empresas de alquiler de coches identificar a los clientes de forma digital desde cualquier dispositivo móvil. Esto es posible gracias a que con esta herramienta se realiza el escaneo de los pasaportes o DNI. Esto y poder acceder a la información de ID cobra mayor importancia cuando se debe registrar a personas que vienen del extranjero, las cuales desean viajar por España.

Por otra parte, es importante mencionar que recientemente PassportScan ha alcanzado la cifra de un millón de registros digitales con este softwareen el último año. Esta es una suma de registros considerablemente alta teniendo en cuenta la poca actividad turística que se produjo como consecuencia de la llegada del COVID-19 al mundo. Esto significa que muchas compañías turísticas confiaron en esta herramienta digital para agilizar los check in de sus clientes.

Los beneficios que ofrece PassportScan Cloud Las empresas que ofrecen servicios turísticos siempre deben registrar el ID de sus clientes. Esto se debe, no solo a que se trata mayormente de personas desconocidas que harán uso de sus establecimientos o de alguno de sus productos para después ser devueltos en buen estado, sino por las propias regulaciones estatales, como en el caso de España debiendo facilitar la información de los viajeros diariamente a las autoridades pertinentes. Por esta razón, PassportScan Cloud es ideal para hoteles, empresas de alquiler de coches y otros negocios que dan por un tiempo determinado un bien de alto valor.

Otra razón para utilizar este nuevo software es la seguridad que ofrece, ya que escanea el pasaporte o documento de identidad de una persona para posteriormente arrojar información personal y legal sobre esta, sincronizándose en tiempo real con el propio software del hotel. Por otra parte, los usuarios y turistas se ven beneficiados al contar con una herramienta digital que les permita ahorra tiempo en el momento de hacer una reserva y con “contacto cero”. Esto se debe a que bastará con mostrar su ID nacional o extranjero para que la empresa lo verifique de forma rápida y sencilla a través de la cámara del dispositivo.

PassportScan Cloud ayuda a las empresas a gestionar sus check in de forma totalmente digital, lo que hace que el proceso sea más rápido y eficiente. Además de esto, este software es excelente para ayudar a cumplir las obligaciones legales del negocio, velando por la privacidad de sus clientes.

