3 fórmulas para combatir la piel frágil y seca post estival de firmas como Perricone MD y Zador

Primer objetivo beauty del curso: paliar el daño sufrido por la piel, rehidratarla y mantenerla sana y jugosa en el tiempo Durante las vacaciones la piel tocada por el sol consigue su mejor versión. Un espejismo que disfraza la futura sequedad y tirantez propia de la vuelta de vacaciones y directamente relacionada con la alta exposición al sol, el agua del mar y los químicos presentes en el agua de la piscina. Si los síntomas característicos de la piel seca como la tirantez, el picor y la descamación se han venido también en la maleta, es que es hora de salir de la zona de confort y hacer un esfuerzo extra de la mano de esos productos corporales que superan las expectativas de la hidratación por su poder calmante, reestructurante y que, además, alargan el bronceado.

Pre-hidratación en la ducha

Hay ingredientes que son un must have en la rutina post estival. Cambiar de jabón de ducha y apostar por una pastilla artesanal con ingredientes milenarios, ayudará a limpiar la piel, acondicionarla y mantenerla hidratada tras la ducha o el baño. El Mango Orange Soap de Zador lo logra gracias a su potente concentración en manteca de karité y aceite de pistacho. “Un ingrediente con años de historia que ya los antiguos sirios usaban para el cuidado de la piel. Un activo muy nutritivo que aporta a la piel vitaminas C, E, B1, B2, B3, B5 y B6. Por último, su contenido en germen de trigo aporta un extra de vitamina E y contribuye a la hidratación” explica Ana Yuste, directora técnica de Zador.



¿Lo mejor de todo? Unir la eficacia a la experiencia sensorial a través de sus propiedades aromaterapéuticas. Su jugosa fragancia de mango y naranja estimula los sentidos aporta esa sensación de verano eterno que tanto extrañamos al volver a la rutina. Una verdadera experiencia olfativa.

Jabón ZADOR Mango & Orange

Piel reforzada

Cuando la piel ha sufrido en exceso, es necesario ir más allá de la hidratación. Las nuevas formulaciones cosméticas consiguen convertir la piel frágil y quebradiza en una piel jugosa, flexible y rejuvenecida en su punto óptimo de hidratación. Raquel González, directora de formación de Perricone MD, explica cómo funciona uno de los tratamientos corporales más potentes de la firma: “Cold Plasma Plus+ Fragile Skin Therapy de Perricone MD logra penetrar profundamente en las capas internas de la piel, gracias a su sistema de liberación patentado que logra una penetración rápida y profunda de los ingredientes clave como son el retinol encapsulado, el ácido hialurónico y los fragmentos péptidos, que combinados consiguen una hidratación óptima para nutrir, fortalecer y repulpar”. Este tratamiento mejora la apariencia de la piel fina, rugosa y delicada, dejándola suave y firme.

Cold Plasma Plus Fragile Skin

Hidratación desde el interior

Aunque menos democratizada que los productos tópicos, la nutricosmética trabaja desde el interior aportando al organismo los nutrientes necesario para que la piel esté reforzada y con mejor textura. Y sin duda, uno de sus grandes aliados es el Omega 3, que incorporado a la rutina diaria logra reforzar la hidratación al incorporarse al organismo. Raquel González, directora técnica de Perricone MD explica: “La trucha es una auténtica fuente de Omega-3, ácido graso esencial que ayudará a la piel a verse más acolchada y jugosa, más hidratada, reafirmada y a protegerla de daños externos, justo lo que se necesita para lograr que la piel esté en perfecta forma tras las vacaciones”.



Perricone MD, líder en suplementación a nivel mundial, concentra Omega 3 procedente del salmón rojo de Alaska y rico también en DMAE, en cápsulas que se encargan de proteger el cuerpo y la mente, a la vez que mejoran la salud de la piel manteniéndola radiante e hidratada.

Omega 3 de Perricone MD

