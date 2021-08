JoGis Art se estrena en la venta NFT en OpenSea tras su proyección internacional Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de agosto de 2021, 21:10 h (CET)

La proyección internacional y el éxito son los motores que impulsan el crecimiento de artistas de gran calibre. Este es el caso del pintor y escultor internacional JoGis Art, quien ha decidido continuar la expansión de su negocio con la venta de su arte en forma de NFT, los conocidos tokens digitales, a través de la plataforma Open Sea. Este es un marketplace en el cual se puede comprar, vender o intercambiar cualquier tipo de NFT.

JoGis Art es un artista con gran pasión por crear e innovar y que con ambición y visión empresarial decidió comenzar a capitalizar a través de su medio de expresión: el arte.

Vender en forma de NFT La proyección internacional de JoGis Art y su notable crecimiento en los últimos años gracias a su don en la pintura y la escultura han llevado al artista a comenzar a vender sus obras de arte en forma de NFT.

En vista de un futuro muy prometedor, una de las mejores formas de asegurar que las obras estén salvo es vendiéndolas a través de los tokens digitales en la plataforma de Open Sea. Esto se debe a que los NFT permiten que las obras no sean replicadas, estén protegidas y se mantengan en buen estado, ya que son activos no transferibles ni intercambiables, una huella única capaz de ser rastreada en cualquier parte del mundo.

De esta manera, todas aquellas personas que deseen obtener su obra, segura y con propiedad única, pueden acceder a su página web y solicitar información sobre cualquiera de sus obras.

Las obras personalizadas de JoGis Art JoGis Art destaca por su manejo del estilo Pop Art, el cual se inspira en la belleza artística de la vida cotidiana, así como de los bienes de consumo de la época, tales como los anuncios publicitarios, comics, books, objetos culturales “mundanos” y del universo del séptimo arte.

Además, JoGis Art enfoca sus esfuerzos en personalizar cualquier producto de los que ofrece sin excepción, ya que cuenta con esculturas, pinturas en coches de lujo, zapatillas, ropa y líneas de muebles. Con este fin, da la oportunidad a los clientes de elegir los materiales, colores y temáticas que después usará en una de sus obras con su estilo propio. Esto permite que la atención sea excelente para todos aquellos que quieran adquirir alguna obra de JoGis Art.

Los cuadros personalizados de JoGis Art, así como la venta de todos sus productos a través de NFT en la plataforma Open Sea son fruto de la proyección internacional del artista.

