AGRICOVER, el gran paquete tecnológico de Agralia Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de agosto de 2021, 21:00 h (CET)

Ya sean mallas o cobertores, utilizar cualquier tipo de cobertura en frutales puede ser positivo o negativo, dependiendo de las cualidades técnicas de la cobertura y del posterior manejo que se haga del cultivo y del cobertor.

AGRICOVER es la nueva tecnología desarrollada por Agralia, una empresa que se dedica al diseño y producción de agrotextiles técnicos para la producción de cultivos, con el fin de minimizar los riesgos a los que están expuestas las plantas y garantizar mejores cultivos. AGRICOVER es un cobertor de plástico tejido y laminado por ambas caras hecho con materiales de última tecnología que propician las características adecuadas para el correcto crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, cuenta con un sistema de protección anti lluvia y anti granizo gracias a su tejido plástico.

AGRICOVER, cobertura para cultivos anti lluvia y antigranizo AGRICOVER es un tejido laminado por ambas caras, esta característica evita que el polvo y la humedad penetren entre las cintas del tejido, los cuales causan la pérdida de transmitancia. Esto permite al cobertor tener más paso de luz durante más tiempo. Este cobertor para cultivos fabricado con lo último en tecnología y diseño, es producto de las constantes investigaciones realizadas por la empresa. AGRICOVER está elaborado a partir de un plástico resistente que es capaz de proteger a las plantas del daño provocado por la caída directa de la lluvia y el granizo. El maltrato causado por estos dos elementos puede ir desde leves daños en las hojas y frutos, hasta la destrucción total del cultivo. En este sentido, AGRICOVER cuenta con la fuerza suficiente en su tejido como para soportar el impacto directo de ambos elementos.

Pero estas no son las únicas características que definen a esta cobertura, son muchos más los beneficios que puede ofrecer a las plantas, especialmente en lo que respecta a cultivos de frutas como las uvas o cerezas, así como también huertos y jardines.

Otras características a destacar sobre AGRICOVER AGRICOVER logra un porcentaje de transmisión de luz de 86 hasta el 90% entre las longitudes de onda de 600 a 800 mm, que forman parte de las ondas fundamentales para la fotosíntesis. Además de esto, los polímeros que lo componen evitan la pérdida rápida de transmisión de luz, perdiendo máximo entre 1,5 y 2% anualmente. Además, la difusión de luz producida por AGRICOVER transforma la luz que llega directamente de forma natural al follaje en luz difusa. Esto permite iluminar zonas que quedarían en la sombra aumentando así, la eficiencia de la fotosíntesis neta. Esta última característica en particular hace que tanto el desarrollo de las plantas como la maduración de los frutos, se dé de una manera uniforme. También hay que mencionar que además constituye un ahorro importante en otros componentes utilizados en cultivos como fertilizantes y agua.

En una investigación realizada en la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) con un programa informático que reproduce un túnel de viento virtual, se ha demostrado que AGRICOVER puede resistir golpes de viento de hasta 120 km/h, por lo que puede ser utilizado en zonas particularmente ventosas.

Esta y muchas otras características más son las que hacen que AGRICOVER sea en definitiva la solución perfecta para proteger los cultivos de frutas, garantizando su seguridad ante elementos externos tales como las heladas, la lluvia o el granizo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Academia de estética avanzada NMBeauty Academy: cursos de formación en toda España Applinet: asesoramiento personalizado para la creación de un comercio electrónico AGRICOVER, el gran paquete tecnológico de Agralia Reformas integrales en Valencia de cocinas y baños con Valencia Reformas Todo lo que se debe conocer sobre el mindfulness: Agustí Guisasola