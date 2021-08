La primera bebida energética saludable: Power 8 Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de agosto de 2021, 19:58 h (CET)

A pesar de ofrecer un efecto inmediato, la mayoría de las bebidas energéticas están elaboradas a partir de ingredientes nocivos para la salud. La sociedad actual funciona a un ritmo frenético que hace que a una gran cantidad de personas les falte la energía necesaria para desarrollar su actividad diaria, como trabajar o hacer ejercicio y recurran a la alternativa de las bebidas energéticas.

En ese contexto, el Centro de Naturopatía y la Salud, especializado en la venta electrónica de productos saludables y bebidas energéticas, ha desarrollado la bebida energética Power 8, la primera bebida energética saludable del mercado.

La bebida energética que no daña la salud El consumo de bebidas energéticas ha crecido de manera exponencial a lo largo de los últimos años debido a la necesidad de las personas de mejorar el rendimiento a la hora de realizar las actividades diarias. Su elevado consumo ha preocupado a expertos del campo de la salud, conscientes de la nocividad de muchos de los componentes que emplean la mayoría de marcas.

El Centro de Naturopatía y la Salud ha trabajado para comercializar la bebida energética Power 8, un producto totalmente saludable e igual de eficiente que las de otras marcas. Este compuesto está elaborado a partir de azúcar y cafeína, necesarios para aportar energía al cuerpo. De todos modos, incluye menos de la mitad de las cantidades utilizadas por los productos de la competencia, asegurando así su eficacia a la vez que se evita cualquier perjuicio para el organismo.

Por otro lado, Power 8 contiene todo tipo de vitaminas, como las 6 vitaminas B, conocidas como las “vitaminas de la energía”, y la glucuronolactona, valorada por sus propiedades desintoxicantes hacia las toxinas producidas por el estrés.

Otro de los motivos por los que Power 8 se ha convertido en una de las bebidas energéticas favoritas es porque no tiene un sabor empalagoso. Las variedades de café y de té con limón que ofrece el Centro de Naturopatía y Salud han satisfecho ya a miles de clientes.

Un distribuidor de calidad Tras más de 20 años de experiencia en el sector de la naturopatía, el Centro de Naturopatía y la Salud ofrece todo tipo de productos naturales que contribuyen al buen estado físico. Además de la bebida energética Power 8, su catálogo incluye todo tipo de bálsamos, aminoácidos, encimas digestivas, hongos y herbarios con todo tipo de beneficios, así como suplementos e incluso libros, entre otros artículos.

A través de su página web, los usuarios pueden encontrar aquellos productos que se adecúen a sus requisitos y les ayuden a sentirse mejor de la forma más natural y saludable posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.