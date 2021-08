Los bolsos de piel lavada vuelven a estar de moda: Lola Amara Emprendedores de Hoy

domingo, 29 de agosto de 2021, 17:37 h (CET)

Una de las prendas de moda femenina que se han convertido en una pieza fundamental de los outfits actuales por su elevada calidad del material, la sencillez a la hora de trabajar con ellos y la facilidad de combinarlo con múltiples prendas son los bolsos de piel. Se han convertido en uno de los complementos favoritos, una pieza fundamental de los outfits actuales.

Lola Amara, la empresa de moda especializada en bolsos, ha incursionado en la producción y distribución de bolsos de piel lavada, los accesorios de origen italiano que ya llevan miles de mujeres en todo el mundo.

Los mejores bolsos de piel lavada de Lola Amara: calidad y elegancia Los bolsos de piel lavada son perfectamente combinables con prácticamente cualquier look. Son adecuados para todas las épocas del año y se adaptan tanto a modelos elegantes como a estilos más casuales. El trabajo artesanal con el que se trabaja la piel en Lola Amara hace que cada bolso sea único, incluso los que son del mismo modelo. Además, la compañía trabaja con todo tipo de colores, ofreciendo desde tonalidades más neutras como el marrón o el beige hasta las más atrevidas, como el azul, el fucsia o el rojo.

El estilo vintage de la tela y su suavidad inconfundible han llevado de nuevo al epicentro de la moda a este accesorio de procedencia italiana que ya ha llegado a todos los países del mundo.

Diferentes estilos de bolsos de piel lavada con Lola Amara Más allá de la calidad de los productos, Lola Amara se esfuerza en cubrir todas las necesidades estilísticas, ofreciendo una gran variedad de diseños. En la página web de la compañía las clientas podrán encontrar bolsos de mano de piel, maxi bolsos y bolsos clásicos de estilo shopper, adaptándose así a los requisitos de cualquier mujer. Los combinados de piel de vaca, los bolsos con efecto de piel de serpiente y los de tachas de latón son solo algunos de los múltiples modelos que se pueden encontrar en el catálogo de Lola Amara. Además, las usuarias podrán adquirir productos con referencias a la tendencia marroquí y destacados de moda boho chic.

Todas las clientas interesadas en lucir un accesorio único y de calidad pueden acceder a la página web de Lola Amara, donde recibirán el asesoramiento de un equipo de profesionales con años de experiencia en ayudar a las mujeres a lucir el mejor look para cualquier ocasión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.