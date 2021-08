Tu Tienda de Videojuegos brinda a los usuarios la posibilidad de reservar el nuevo FIFA 22 y recibirlo el mismo día de su estreno Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de agosto de 2021, 19:00 h (CET)

Uno de los videojuegos más esperados por la comunidad gamer cada año es el FIFA. Su alta demanda hace que sea casi imposible obtenerlo los primeros días de su estreno, es por este motivo que sus fieles seguidores optan por reservarlo con mucho tiempo de antelación en alguna tienda de videojuegos, para asegurarse de esta manera que podrán disfrutar de él en cuanto salga al mercado. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas que desean este videojuego, la posibilidad de reservarlo es cada vez más complicada. Por eso, Tu Tienda de Videojuegos ofrece la posibilidad a sus clientes de reservar FIFA 22 de forma rápida y sencilla.

Beneficios de realizar la reserva de FIFA 22 en Tu Tienda de Videojuegos En Tu Tienda de Videojuegos, el cliente podrá disfrutar de muchos beneficios que en otras plataformas no encontrará. Estos dependen estrictamente del paquete que el cliente adquiera, ya que usualmente las primeras copias de este videojuego otorgan beneficios especiales para su modo online. Se pueden encontrar, por ejemplo, versiones con sobres especiales, jugadores franquicia, monedas o paquetes de edición limitada. También se obtienen ventajas para el modo carrera o single player.

Por otro lado, este videojuego tendrá un precio fijo el día de su lanzamiento. Sin embargo, si se compra con antelación en Tu Tienda de Videojuegos, se podrá conseguir un mejor precio a la vez que se obtienen las ventajas del pack de reserva. Sumado a todos estos beneficios, el cliente tiene la posibilidad de solicitar que desde Tu Tienda de Videojuegos le envíen una copia física o virtual el mismo día de la fecha de estreno. Esto le evitará hacer colas de espera, donde no hay ninguna garantía de que se pueda comprar el videojuego.

Reservar el FIFA 22 de forma rápida y sencilla a través de Tu Tienda de Videojuegos Tu Tienda de Videojuegos es una tienda online que cuenta con un sistema de reserva sumamente sencillo, por lo que es posible reservar FIFA 22 de forma rápida. De hecho, solo se debe acceder a la página oficial de la tienda, escribir el nombre del videojuego y escoger el tipo de consola o plataforma. Posteriormente, se debe hacer clic sobre el botón reservar, el cual enviará a un panel de registro donde se podrá culminar el proceso de compra.

En esta nueva edición de FIFA, el usuario podrá disfrutar y sentir al máximo el minuto a minuto en el campo gracias a HyperMotion, una tecnología de nueva generación. Este videojuego, una vez más, innova en todos sus modos de juego e incorpora numerosas novedades para un mayor disfrute de la persona que juega, entre estas la captura avanzada de partidos 11 contra 11, una mayor humanización de los jugadores, nuevas tácticas ofensivas, sprints explosivos o un algoritmo de aprendizaje automático que reinventa las animaciones de los videojuegos deportivos para ofrecer un nivel de fluidez y realismo sin igual.

FIFA 22 es un videojuego extremadamente demandado, lo que hace que conseguirlo los primeros días de su fecha de estreno sea una tarea casi imposible de realizar. Por ello, Tu Tienda de Videojuegos es una gran alternativa para los usuarios que quieran reservarlo para disfrutar de este título desde el primer momento de su lanzamiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.