Rentech: el mejor aliado de agentes inmobiliarios para ofrecer garantía de alquiler a sus clientes

lunes, 30 de agosto de 2021

Tanto para los propietarios como para los arrendatarios, el alquiler de inmuebles suele acarrear bastantes dolores de cabeza. En ese contexto, contar con una compañía especializada en la gestión de alquiler de inmuebles es la mejor opción para facilitar todo el proceso. Las dificultades de los procesos burocráticos y los impagos son los factores más comunes.

Rentech es una gestora y garantizadora de alquiler que mediante sus servicios ofrece tranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos, actuando como gestor y mediador entre agentes inmobiliarios, arrendadores, arrendatarios y futuros inquilinos.

¿Cuáles son los servicios que ofrece Rentech a los propietarios? Para los propietarios, Rentech ofrece un conjunto de servicios destinados a facilitarles la gestión en todo lo relacionado con el alquiler de su inmueble. Por ejemplo, la empresa les garantiza el cobro del alquiler. De hecho, si el propietario contrata la gestión y garantía de alquiler, podrá seguir cobrando aun si el inquilino deja de pagar y hasta recuperar su vivienda. De esta manera, el cliente podrá estar tranquilo de contar con su dinero puntualmente cada mes, como demostró durante el peor momento de la pandemia, a sus propietarios no les faltó el dinero en ningún momento.

Pero además de eso, la empresa también se encarga de la gestión de depósitos y garantías adicionales con garantía de alquiler de hasta 12 meses más 3 meses si se gestionan por impago (el mes corriente y dos más), así como la gestión de desahucios (a través de los servicios jurídicos con los que colaboran), incidencias asociadas con el inmueble, gestión de comunicaciones, tanto financieras como materiales, y otros servicios esenciales como limpieza, reformas, sustitución de aparatos, mantenimiento, etc. Todo ello es ofrecido por Rentech asegurando la mayor transparencia y adaptando el presupuesto a los requisitos de cada cliente.

Los servicios a los inquilinos están diseñados para facilitarles el acceso a la vivienda o negocio. Un buen servicio asegura que estos se sientan cómodos, y las estadísticas demuestran que un inquilino satisfecho y feliz paga de forma más eficiente, reduciendo así los riesgos. Esto es esencial para agencias inmobiliarias que deseen encontrar arrendatarios fiables que puedan acceder a sus propiedades. En favor de los inquilinos, Rentech se encarga de gestionar los pagos, gestionar sus depósitos y darles certificación de pagos al que se adjuntarán recomendaciones. Pero además de eso, esta gestora cuenta con los profesionales encargados de evitar los abusos en precios de alquiler y en cualquiera de las gestiones legales. Adicionalmente, ofrecen InquilinoPlus, un servicio que cuenta con asesoramiento legal premium, gestión de incidencias urgentes y otros beneficios exclusivos.

Estos servicios hacen de Rentech una empresa capaz de devolver la confianza a propietarios e inquilinos, garantizando la ética y la seguridad. Todo ello la ha convertido en una de las opciones favoritas de agentes inmobiliarios y de personas que se encuentran en búsqueda de su nuevo hogar.

