Asombro Extremo presenta APV

Asombro Extremo – The Amazement Agency presenta su nueva plataforma de personalización de vídeos en tiempo real llamada APV (Amazing Personalized Videos). La compañía tecnológica especializada en personalización de vídeos a través de la utilización de inteligencia artificial ha lanzado oficialmente en julio de 2021 su más flamante desarrollo.

Según contó a este medio Julián Avila, su CEO y cofundador, la plataforma revolucionará la manera en que las empresas se comunican con sus clientes: “Las ventajas y las posibilidades de la personalización son muy grandes. Imagine recibir un correo electrónico de su banco ofreciéndole una tarjeta de crédito. Eso quizás podría funcionar. Ahora imagine que en vez de recibir ese correo electrónico plagado de texto, recibe un vídeo personalizado en donde un oficial de cuentas le saluda por su nombre desde la sucursal, le muestra la tarjeta de crédito ofrecida con su nombre impreso en ella y le cuenta cuáles son los beneficios asociados a dicha tarjeta. Además le relata cuál es su monto límite de gasto y finalmente le saluda diciéndole que pase un buen jueves en Madrid (suponiendo que el usuario ve el vídeo un jueves y se encuentra en Madrid)”.

Este es el caso real de uno de sus clientes, aclara Marcos Amadeo, COO y cofundador de Asombro Extremo – The Amazement Agency: “Cuando el Banco enviaba el mail tradicional con la oferta de tarjeta, la adquisición del plástico no llegaba al 3%, al hacerlo con la plataforma APV la adquisición aumentó al 24% en el primer mes”. No solo la plataforma presenta excelentes resultados, sino que demuestra una vez más que la compañía muestra grandes avances en lo que a personalización de vídeos se refiere. Julián Avila afirmó que Asombro Extremo – The Amazement Agency se encuentra desarrollando adicionalmente otras tecnologías vinculadas a la personalización y al internet cuántico. Quienes deseen explorar más sobre Asombro Extremo – The Amazement Agency, encontrarán toda la información relacionada con sus servicios y con Amazing Personalized Videos en su página web.