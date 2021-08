Residencias XIOR: convivencia honesta para los jóvenes más comprometidos Emprendedores de Hoy

Comprometidos, solidarios y muy alejados de esa identidad mediática que se les ha asignado, son los ya reconocidos como “jóvenes burbuja”. Este nuevo colectivo ha conseguido reflejar la otra cara de la moneda e imponen su visibilidad, realizando una serie de hábitos totalmente productivos y saludables.

Las residencias de estudiantes de Xior Student Housing son el refugio para muchos de ellos y un medio para una convivencia honesta en tiempos de pandemia. Además de ser una de las alternativas más cómodas para los universitarios, se han convertido también en la opción que ofrece más tranquilidad a los padres.

Plan seguro Como ya han afirmado varios expertos, los jóvenes ocupan una de las franjas sociales más afectadas por la pandemia, ya que se han visto privados de una gran cantidad de espacios que solían frecuentar. Xior Student Housing, la compañía creadora de alojamientos seguros para estudiantes en toda Europa ha trabajado para poder ofrecer a los estudiantes un amplio catálogo de actividades para que las restricciones en sus horas libres sean mucho más amenas. De este modo, pueden garantizar la convivencia de una forma mucho más confortable durante esta compleja época.

Actividades adaptadas a nuevos tiempos Las residencias Xior se esfuerzan para que los residentes se integren siempre entre ellos, mientras conviven en sus instalaciones con total libertad y comodidad. Para ello, los miembros del equipo organizan actividades colectivas, ya sea de ocio como también actividades deportivas. De esta manera, los jóvenes residentes gozarán de una total armonía, aliviando la necesidad de disfrutar y tener vida social en pleno contexto pandémico.

Gastronomía con efecto WOW Uno de los factores que caracteriza la idiosincrasia de Xior es la conciencia medioambiental. Tanto Xior The Lofttown como Xior Diagonal Besós, las dos residencias barcelonesas, han querido trasladar esa filosofía hacia la alimentación. En ese sentido, ofrecen a los residentes alimentos ecológicos y de proximidad para minimizar la huella derivada de su producción y transporte en el planeta. Para ello, sus bufés cuentan con una amplia gama de ensaladas, pasta, verduras, carne, pescado, fruta fresca y postres caseros para que los estudiantes no se tengan que preocupar de comprar y cocinar para poder comer con la mejor calidad.

Templos de confort y seguridad Las residencias de Xior también se han convertido en templos de seguridad para los jóvenes, ya que tanto The Lofttown como Xior Diagonal Besos cuentan con importantes medidas de seguridad. Entre ellas se encuentran el servicio médico telefónico, el refuerzo de limpieza en sus instalaciones y protocolos para cuarentenas, así como habitaciones individuales aisladas en las que los estudiantes se sentirán atendidos en todo momento.

Puntos de encuentro para los residentes Para optimizar la convivencia efecto burbuja, las residencias Xior cuentan con todo tipo de estancias comunes que facilitan los puntos de encuentro entre jóvenes, como gimnasio, sala de cine, salas de estudio y zonas abiertas con piscina.

Todos ganan Las residencias Xior cuentan con un excelente servicio de seguridad y vigilancia 24h. De este modo, los estudiantes pueden estar tranquilos y, los padres, todavía más.

Así pues, a través de la amplia gama de servicios que ofrece Xior Student Housing, esta compañía ha dado la oportunidad a cientos de jóvenes de convivir de la forma más agradable posible durante unos momentos complejos que les ha tocado vivir en una de las mejores etapas de la vida.

Acerca de Xior Student Housing Xior Student Housing NV es una compañía de inversión inmobiliaria belga (BE-REIT) especializada en el segmento de las viviendas para estudiantes en Bélgica, los Países Bajos, España y Portugal.

Xior está acreditada como RREC pública según la legislación belga desde 2015, cotizando sus acciones en Euronext Bruselas, (XIOR) con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.300 millones de euros. En cinco años, Xior ha conseguido ampliar su cartera inmobiliaria de aproximadamente 200 millones de euros a 2.200 millones de euros (incluyendo el pipeline), con más de 18.000 habitaciones para estudiantes en 32 ciudades de 4 países.

