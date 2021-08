Schaeffler mejora sus previsiones para 2021 tras los buenos resultados de los seis primeros meses Comunicae

lunes, 30 de agosto de 2021, 14:13 h (CET) Fuerte crecimiento del volumen de negocios de un 27,4% a tipo de cambio constante en el primer semestre de 2021; todas las divisiones crecen en todas las regiones. Sólidos resultados operativos (EBIT antes de efectos especiales) de 722 millones de euros (ejercicio anterior: 54 millones de euros) con un sólido margen EBIT antes de efectos especiales del 10,3% impulsado por las tres divisiones • Cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de 243 millones de euros, considerablemente mejor que en el mismo periodo del ejercicio anterior (-148 millones de euros).

• Mejora de las previsiones para 2021 tras un primer semestre fuerte con una perspectiva prudente para el segundo semestre de 2021.

Schaeffler, el proveedor mundial de los sectores de la automoción y la industria, ha presentado su informe provisional correspondiente al primer semestre de 2021. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler en los seis primeros meses asciende a 7.014 millones de euros (ejercicio anterior: 5.572 millones de euros). El considerable aumento del volumen de negocios a tipo de cambio constante en el primer semestre de 2021, del 27,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, se debe al fuerte aumento de la demanda en todas las divisiones y regiones. El volumen de negocios durante el segundo trimestre de 2021 ha aumentado un 50,6% a tipo de cambio constante situándose en 3.454 millones de euros (ejercicio anterior: 2.291 millones de euros). Estas tasas de crecimiento se deben en parte a la baja base de comparación, ya que las implicaciones de la pandemia de coronavirus comportaron un marcado descenso del volumen de negocios en el primer semestre de 2020.

La recuperación durante los seis primeros meses ha sido más evidente en la evolución del volumen de negocios de Automotive Technologies, que ha registrado un crecimiento del 34,9% a tipo de cambio constante. Las cuatro regiones han registrado tasas de crecimiento de dos dígitos. La mejora de las condiciones económicas se ha traducido en un crecimiento a tipo de cambio constante en el segundo trimestre del 67,5% en la región Europa y del 90,3% en la región Americas. La pandemia de coronavirus afectó gravemente a los negocios en ambas regiones durante el segundo trimestre de 2020. La tasa de crecimiento del 10,7% a tipo de cambio constante de la región Greater China ha sido más moderada, en parte debido a la mayor base de comparación del segundo trimestre del ejercicio anterior. La región Asia/Pacífico ha informado de un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 58,7%.

En los seis primeros meses de 2021, el Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 722 millones de euros (ejercicio anterior: 54 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 10,3% (ejercicio anterior: 1,0%). La mejora considerable del margen EBIT antes de efectos especiales del período de referencia se debe principalmente a las economías de escala. Asimismo, las medidas de reducción de costes ampliadas en el ejercicio anterior han demostrado su eficacia. El efecto compensatorio del aumento de los precios de las materias primas ha sido aún más limitado en los seis primeros meses.

El EBIT correspondiente al período del informe se ha visto afectado positivamente por 22 millones de euros en efectos especiales relacionados principalmente con la reversión parcial de las provisiones reconocidas para medidas estructurales en el marco de los subprogramas divisionales de la Hoja de Ruta 2025. Los objetivos por lo que respecta a la reducción de personal y a la reducción sostenible de los costes se mantienen sin cambios. Asimismo, la implementación de las medidas estructurales anunciada en septiembre de 2020 avanza según lo previsto. Las negociaciones con los representantes de los trabajadores ya han concluido en todas las plantas de Alemania afectadas, excepto en una.

Automotive Technologies: fuerte crecimiento en e-Mobility

La división Automotive Technologies ha generado un volumen de negocios de 4.365 millones de euros (ejercicio anterior: 3.264 millones de euros) durante los seis primeros meses. El aumento del 34,9% a tipo de cambio constante se debe al crecimiento considerable que se ha registrado en todas las divisiones y regiones. La recuperación de la producción mundial de automóviles se ha visto frenada especialmente por la escasez del suministro mundial de semiconductores, sobre todo en el segundo trimestre; en cierta medida, las nuevas restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus han tenido un efecto adverso similar. El rendimiento de la división Automotive Technologies ha sido de 5,7 puntos porcentuales, con la contribución de todas las regiones. La cartera de pedidos ha sido estable teniendo en cuenta el entorno mejorado en los seis primeros meses, ascendiendo a un total de 5.400 millones de euros. La unidad de negocio de e-Mobility ha obtenido 2.100 millones de euros de estos pedidos, y con ello ya ha cumplido los objetivos para la totalidad del ejercicio 2021. A partir de 2022, la división prevé una entrada de pedidos anual de entre 2.000 y 3.000 millones de euros para la unidad de negocio de e-Mobility.

El volumen de negocios de la división ha superado el crecimiento de la producción de automóviles en todas las regiones. En la región Europa, el volumen de negocios ha aumentado un 38,3% a tipo de cambio constante. La región Américas ha registrado un volumen de negocios adicional del 40,9% a tipo de cambio constante. En la región Greater China, el volumen de negocios ha aumentado un 30,6% a tipo de cambio constante. En la región Asia/Pacífico, el volumen de negocios durante los seis primeros meses ha aumentado un 32,9% a tipo de cambio constante. Con un 41,2%, la unidad de negocio de e-Mobility ha generado la mayor tasa de crecimiento a tipo de cambio constante y continúa ampliando considerablemente su volumen de negocios, en particular en las regiones Greater China y Europa.

La división ha informado de un EBIT antes de efectos especiales de 379 millones de euros (ejercicio anterior: -192 millones de euros) para los seis primeros meses de 2021, lo que ha situado el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en un 8,7%, considerablemente superior al -5,9% del ejercicio anterior, principalmente debido a las economías de escala.

Automotive Aftermarket: tendencia positiva del volumen de negocios

La división Automotive Aftermarket ha informado de un volumen de negocios de 911 millones de euros (ejercicio anterior: 748 millones de euros) para los seis primeros meses de 2021 representando un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante de un 24,2%.

Esta tendencia se ha visto impulsada principalmente por unos volúmenes considerablemente superiores en la región Europa, donde el volumen de negocios ha aumentado un 20% a tipo de cambio constante, y por la región Américas, que ha registrado un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 38,8%. La base de comparación con el ejercicio anterior es baja en ambas regiones debido a la pandemia de coronavirus. El crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante ha sido del 44,6% en la región Greater China y del 46,3% en la región Asia/Pacífico.

El negocio de Independent Aftermarket se ha expandido considerablemente en las subregiones de Europa Central y Oriental, Europa Occidental, Sudamérica, EEUU y Canadá, y también ha crecido considerablemente en la región Greater China. La evolución positiva del volumen de negocios en el período del informe también ha reflejado la expansión del negocio de e-commerce en estas regiones. El crecimiento registrado en la región Asia/Pacífico se debe principalmente a la recuperación del negocio de servicios de Independent Aftermarket y Equipos originales en la India, en parte debido a la baja base de comparación, sobre todo en el segundo trimestre de 2020.

Estos desarrollos han generado un EBIT antes de efectos especiales de 135 millones de euros (ejercicio anterior: 105 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 14,8% (ejercicio anterior: 14,0%).

Industrial: el margen EBIT antes de efectos especiales alcanza el 12%

El volumen de negocios de la división Industrial durante los seis primeros meses ha ascendido a 1.738 millones de euros (ejercicio anterior: 1.560 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha crecido un 13,3%.

El crecimiento a tipo de cambio constante ha sido del 3,5% en la región Europa y del 14,1% en la región Américas. Con un 26,8%, la mayor tasa de crecimiento del volumen de negocios se ha registrado en la región Greater China. En la región Asia/Pacífico, el volumen de negocios ha aumentado un 24,2% a tipo de cambio constante.

La tendencia del volumen de negocios de la región Américas se debe en gran medida al crecimiento registrado en la Distribución Industrial, mientras que el volumen de negocios de la solución sectorial de aerospace ha disminuido considerablemente. En la región Greater China se ha mantenido el fuerte crecimiento observado en la solución sectorial de transmisión de potencia de los últimos trimestres. La solución sectorial de energía eólica también ha informado de un fuerte crecimiento, pero con menor dinamismo. La solución sectorial de automatización industrial ha aumentado considerablemente su volumen de negocios en la región. El crecimiento en la región Asia/Pacífico se ha debido principalmente al aumento de los volúmenes en la India, sobre todo en las soluciones sectoriales de vehículos de dos ruedas, energía eólica y maquinaria offroad, así como en la Distribución Industrial.

En los seis primeros meses, la división Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 208 millones de euros (ejercicio anterior: 141 millones de euros).

La mejora considerable del margen EBIT antes de efectos especiales al 12,0% (ejercicio anterior: 9,0%) se debe principalmente a las economías de escala.

Sólido cash flow disponible: considerablemente superior al del ejercicio anterior

Durante el primer semestre de 2021, el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones ha aumentado a 243 millones de euros, considerablemente superior al del período del informe del ejercicio anterior (-148 millones de euros), debido al buen rendimiento operativo. Los gastos de reestructuración y el aumento del capital circulante como consecuencia del incremento de la actividad de negocio han representado los principales efectos compensatorios.

Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han aumentado considerablemente hasta los 463 millones de euros para los seis primeros meses de 2021 (ejercicio anterior: pérdidas netas de 361 millones de euros). Los ingresos netos antes de efectos especiales han ascendido a 437 millones de euros (ejercicio anterior: pérdidas netas de 84 millones de euros). Los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de 0,70 euros (ejercicio anterior: -0,53 euros).

Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales han disminuido a 268 millones de euros (ejercicio anterior: 300 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 3,8% (ejercicio anterior: 5,4%). A 30 de junio de 2021, la deuda financiera neta del Grupo ha disminuido ligeramente a 2.228 millones de euros (31 de diciembre de 2020: 2.312 millones de euros).

El Grupo tenía una plantilla de 83.945 empleados a fecha de 30 de junio de 2021 (31 de diciembre de 2020: 83.297).

Previsiones para 2021: nuevo ajuste al alza de las previsiones para la totalidad del ejercicio

El Comité de Dirección de Schaeffler AG decidió el 26 de julio de 2021 ajustar nuevamente al alza sus previsiones para la totalidad del ejercicio 2021 y ahora espera un crecimiento del volumen de negocios superior al 11% a tipo de cambio constante (anteriormente superior al 10%). Tras un sólido primer semestre, la empresa da este paso a pesar de las persistentes incertidumbres por lo que respecta al segundo semestre del ejercicio, que actualmente son difíciles de evaluar.

Asimismo, la empresa espera ahora generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 8 al 9,5% en 2021 (anteriormente del 7 al 9%). También han aumentado las previsiones de cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusión y adquisición; se esperan más de 400 millones de euros (anteriormente más de 300 millones de euros).

Ahora la empresa espera lo siguiente para sus tres divisiones: tabla de divisiones

"Al haber cerrado el segundo trimestre mejor de lo previsto, hemos vuelto a ajustar al alza nuestras previsiones. Confiamos en que vamos a ser capaces de alcanzar nuestros objetivos para 2021, pero seguimos siendo prudentes. El programa de ejecución de nuestra Estrategia 2025 avanza a buen ritmo. La implementación de las medidas estructurales iniciadas se desarrolla según lo previsto. Teniendo en cuenta las incertidumbres por lo que respecta al segundo semestre de 2021, mantenemos nuestro enfoque de disciplina en términos de capital y costes para el resto del ejercicio", ha declarado Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Schaeffler Group – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. Su programa de productos incluye componentes de alta precisión y sistemas de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. En 2020, la empresa generó ventas por un valor de 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

