Ideas para transformar una estantería, por miestanteria.es Comunicae

lunes, 30 de agosto de 2021, 13:47 h (CET) Una estantería común es aquel elemento que está formado por estantes en el que suelen ponerse libros y objetos decorativos Algunas ideas para transformar y decorar una estantería son las siguientes:

Cambiar el color. La pintura es un recurso ideal para cambiar el aspecto de cualquier mueble. Además de contar con una gran variedad de colores para pintarlo al gusto de cada uno también es una manera sencilla de cambiarlo por completo.

Papel adhesivo o papel pintado. El papel pintado o el papel adhesivo es una alternativa de la pintura. Este se puede encontrar en una gran variedad de estampados y dibujos. Además, es muy fácil de colocar en cualquier tipo de superficie y se pega con mucha facilidad.

De una estantería a un banco. Si se dispone de una estantería vieja o que ya no se le da ningún tipo de uso, una opción para darle otra utilidad es tumbar la estantería y que se utilice a modo de banco. Además, está dispondrá en la parte de debajo uno cajones que se podrán utilizar para guardar cosas o simplemente a modo de decoración.

Casita de muñecas. Si se tiene una estantería pequeña y con muchos departamentos está podrá ser ideal para para hacer una casita de muñecas. Simplemente se colocará unos papeles adhesivos en cada departamento para que de este modo queden habitaciones diferentes de la casita de muñecas.

Cocina de juguete. Lo ideal para crear esta estantería es una estantería de 4 huecos. Simplemente se quitará la separación de los estantes de arriba y con la misma tabla de madera que se ha quitado se pondrá en un hueco de abajo a modo de horno. Una vez hecho esto ya solo quedará pintarlo y decorarlo al gusto.

Patas. Si a cualquier estantería se lo pone en la parte lateral más larga unas patas, está podrá servir como cualquier tipo de mueble y se le podrá dar cualquier tipo de uso.

Una casa para los gatos. Si a cualquier estantería se le coloca cualquier tipo de cajones con entrada y salida para el gato esto se convertirá en un espacio ideal y de refugio para ellos.

Como se puede ver, antes de tirar cualquier tipo de estantería, o bien porque sea vieja o bien porque ya no se use, se le podrá dar una gran cantidad de utilidades. Con tan solo unos pocos artículos de bricolaje o incluso artículos decorativos que se pueden tener en casa se le podrá dar una segunda vida a la estantería.

