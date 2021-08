En septiembre más de 3.000 plazas en formación gratuita del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Ya está abierto el plazo de inscripción para los inicios de septiembre, de los cursos 100% subvencionados que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con titulación reconocida, para trabajadores, autónomos y emprendedores de distintos sectores profesionales Las empresas están sufriendo cambios muy bruscos para adaptarse a las necesidades del mercado, agravados por un contexto de mucha incertidumbre como el actual. Los profesionales nunca deben dejar de formarse, y conceptos como el “Reskilling”, la adquisición de nuevas competencias para pivotar de un puesto a otro y el “Upskilling”, el refuerzo de las competencias dentro de un mismo perfil, hacer lo mismo, pero mejor, ya forman parte de las estrategias profesionales necesarias para crecer con el mercado actual y los nuevos roles de consumo, presentes en todos los sectores productivos.

El SEPE quiere contribuir en la formación por un lado a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con la transformación digital y, por otro lado, a la mejora y formación continua en las especialidades propias de cada sector profesional, ya sea para optimizar la gestión de grandes empresas o pequeños negocios, adaptarse a los ecosistemas digitales, aprender lenguajes de programación o desmarcarse dentro de un mercado laboral altamente competitivo y encaminado a la digitalización y automatización.

Estos cursos no consumen créditos de formación de las empresas y no suponen coste alguno para las participantes. No es formación bonificada, ni se necesita autorización de la empresa para realizarlos. Pueden acceder trabajadores en régimen general, autónomos, cooperativas o trabajadores afectados por un ERTE.

Todos los cursos son especialidades reconocidas por el SEPE y cuentan con diploma de aprovechamiento, una vez finalizada la formación con éxito. Formación + Especialización = Éxito Profesional.

La inscripción a los cursos se puede realizar desde la web de cursosfemxa, entidad de formación con más de 20 años de experiencia y más de 400.000 alumnos formados:

Cursos gratuitos para trabajadores en régimen general (incluidos afectados ERTE): https://www.cursosfemxa.es/formacion_subvencionada_sepe

https://www.cursosfemxa.es/formacion_subvencionada_sepe Cursos gratuitos para autónomos: https://www.cursosfemxa.es/formacion_subvencionada_autonomos

https://www.cursosfemxa.es/formacion_subvencionada_autonomos Cursos gratuitos para cooperativas: https://www.cursosfemxa.es/formacion-cooperativas Para cualquier consulta o duda, los usuarios disponen de un teléfono gratuito 900 100 957 y un correo electrónico atencionalumno@femxa.com