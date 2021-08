Carpintería Metálica Villanueva asegura los hogares con sus vallas de aluminio Comunicae

lunes, 30 de agosto de 2021, 13:23 h (CET) Vivir en una urbanización o una casa conlleva, en ocasiones, invertir en la protección del hogar mediante la instalación de una valla que proporcione un grado de seguridad adicional tanto en el ámbito humano como en el material Aunque se disponga de otro tipo de medidas de protección para el hogar, la colocación de una valla siempre es en una medida de seguridad complementaria ya que puede llegar a disuadir a posibles ladrones o, por otro lado, dificultar la huida una vez hayan entrado en el hogar y se hayan activado otros dispositivos de seguridad digitales.

Desde Carpintería Metálica Villanueva ofrecen tres consejos para escoger la valla adecuada para cada vivienda:

1. Uno de los aspectos principales es que una valla de seguridad disponga de un método que dificulte la escalada.

2. Evitar que posibles ladrones tengan una buena visibilidad es otro de los aspectos clave cuando se habla de seguridad.

3. Tener una valla de buena calidad, como las que se realizan en Carpintería Metálica Villanueva, permitirá en un futuro próximo o lejano colocar otra medidas de seguridad como pueden ser cámaras de seguridad o carteles.

Ventajas de las vallas de aluminio

Este material permite crear diseños que encajan en todo tipo de viviendas, ya sea por la gran variedad de formas como las múltiples posibilidades de acabados y colores, adaptándose así a la perfección al gusto del propietario.

Al tratarse de un producto que va a estar en el exterior, sometido a las inclemencias del tiempo (temperaturas extremas, cambios bruscos, sol,…), el aluminio es la mejor opción porque ofrece una gran resistencia a la corrosión. Así, por ejemplo, en zonas costeras, donde hay mucho salitre y humedad, es una gran opción. Además, el aluminio requiere muy poco mantenimiento y proporciona una gran durabilidad al no oxidarse ni corroerse.

También, destaca su gran dureza lo que le confiere gran resistencia frente a robos e incluso incendios. Se trata de vallas muy resistentes frente a las cargas sin requerir a materiales estructurales como el acero o el hierro. Por ello, son capaces de ofrecer gran solidez por sí mismas, resistiendo impactos o a rachas de viento fuertes.

Carpintería Metálica Villanueva, S.L. es una empresa dedicada mayoritariamente a la fabricación a medida de carpinterías de aluminio, tanto para el profesional como para el particular desde un trato personal y especializado. Es la cuarta generación de una empresa familiar que se ha ido modernizando y adaptando a las necesidades del mercado. En los últimos años se ha apostado por innovar tecnológicamente y estar a la última en procesos de fabricación, instalando máquinas de última generación que permiten la creación de productos únicos y personalizados, como rejas de aluminio, cabeceros de cama o mobiliario de exterior.

