L29, la clínica de medicina estética ubicada en Bagatxa

lunes, 30 de agosto de 2021, 12:59 h (CET) Ubicada en pintor Losada 29, la Clínica de medicina estética L29 es un referente para encontrar tratamientos específicos para personas transgénero Ubicada en Pintor Losada, L29 nació como un producto conjunto de dos profesionales del mundo de la estética y la decoración que decidieron crear un proyecto juntas y apostar por buenos resultados para que sus clientes queden satisfechos/as. Arantxa Carril es una profesional de reconocido prestigio en el mundo de la estética en el País Vasco. Con mucha ilusión afronta este nuevo reto en el que su objetivo es que sus clientes se miren al espejo y sea vean bien, dando un servicio para que las personas puedan mantenerse en armonía con su aspecto físico durante mucho más tiempo.

Las instalaciones del centro cuentan con un equipamiento médico, aparatología y tecnología inteligente de última generación. Además de cuidar de la belleza, cuidan de la salud y bienestar de sus pacientes. Desde la primera consulta estudian cada caso de manera individual para garantizar un tratamiento específico y personalizado.

Contar con el mejor equipo de médicos estéticos, esteticistas, y ofrecer una atención personalizada con técnicas pioneras en Europa es la clave del éxito de la clínica L29. Esta clínica se está asentado como uno de los centros médico estéticos de más prestigio en el País Vasco. L29 está formada por un equipo médico de profesionales cuyo principal objetivo es mejorar la salud y el aspecto de sus pacientes, proporcionando los mejores tratamientos médico estéticos al máximo nivel técnico.

Tratamientos

Entre los tratamientos que realizan en su clínica cabe destacar los reductores corporales, tratados y supervisados por su Dra. y combinados con aparatología que permiten lograr muy buenos resultados. También cabe destacar los tratamientos faciales tanto de antienvejecimiento como rellenos, mesoterapia, vitaminas etc. Otros servicios que realizan en su clínica muy demandados hoy en día son, microblanding cejas, micropigmentación labios, micropigmentación ojos, depilación laser, masajes, limpiezas, depilación eléctrica, maquillajes, tratamientos específicos para pacientes oncológicos como puede ser reconstrucción mamaria, tratamientos de regeneración de la piel durante o post tratamiento de quimioterapia etc.

Por último, un objetivo que quieren lograr es hacer muy visual el hecho de que tienen tratamientos específicos para personas transgénero ayudando en su proceso, ya sea feminizando o masculinizando sus rasgos. Par contactar y pedir una cita se puede llamar al teléfono 946538087.

