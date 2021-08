Aluvidal aumenta la protección de los espacios con mamparas protectoras y divisiones de oficina a medida Comunicae

lunes, 30 de agosto de 2021, 12:47 h (CET) Con el fin de agosto, llega la vuelta a la normalidad y con ella los colegios y las oficinas. No se debe bajar la guardia y las mamparas de aluminio son una opción ideal para separar los espacios Con la llegada de la pandemia se ha hecho latente la necesidad de protegerse en el hogar, la oficina, los centros escolares o en cualquier establecimiento público donde se pueda reunir un grupo de personas y propiciarse un contagio por Covid-19.

Las mamparas protectoras son una de las herramienta más eficaces para protegerse del coronavirus ya que se trata de un patógeno que se propaga mediante el contacto directo de secreciones bucales o nasales. Sin darnos cuenta, gesticular, hablar o toser provoca el lanzamiento de partículas de saliva que se van depositando en todo tipo de superficies y que pueden ayudar a propagar la pandemia.

En este sentido, en Aluvidal han adaptado sus recursos para fabricar mamparas protectoras a medida contra el coronavirus con el objetivo de que puedan ser utilizadas en todo tipo de sectores. Para ello, la empresa con sede en Pina de Ebro (Zaragoza), han creado diferentes modelos de pantallas de protección para poder llegar a todo tipo de sectores (comercio, industria, restauración, sanidad, etc.) donde el cumplimiento del distanciamiento social es básico para evitar el contagio y la propagación del Covid-19 y sus diferentes variantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para la apertura de los negocios disponer de una barrera física para evitar el contacto con las partículas del virus y, de esta manera, ayudar a mantener unas condiciones óptimas de seguridad. A todo esto hay que añadir otras recomendaciones como el lavado continuo de manos o el uso de mascarillas en el interior de establecimiento y zonas públicas para ayudar a disminuir los contagios. Por otro lado, contar con mamparas protectoras hace que un negocio o empresa se perciba, ya desde la entrada, como un lugar seguro que se preocupa tanto por sus clientes como por sus trabajadores.

Por otro lado, la llegada de este mes de septiembre también significa la vuelta a los centros escolares de miles de niños y niñas que este año también tendrán que volver a llevar las mascarillas y mantener las distancias, entre otras medidas de prevención. En este sentido, muchos colegios ya colocaron durante el curso anterior mamparas protectoras en algunos espacios como oficinas o centros de reunión con el objetivo de evitar al máximo los contagios por Covid-19.

Y, finalmente, muchas empresas que han tenido a su personal teletrabajando, empiezan a plantearse su vuelta a la modalidad presencial, donde las divisiones de oficina se han convertido en la mejor opción para aumentar la seguridad en todos los espacios.

Las mamparas protectoras que se elaboran en Aluvidal resultan actualmente de vital importancia para proteger tanto a trabajadores como a clientes de cualquier empresa o negocio.

Esta carpintería de aluminio de Zaragoza lleva a cabo la realización de mamparas con materiales como el metacrilato, policarbonato, plástico duro o vidrio. Por ejemplo, las mamparas de metacrilato son ligeras y logran adaptarse a multitud de espacios mientras que las que están hechas con vidrio son más robustas, se adaptan a cualquier área y no van perdiendo visibilidad con el paso del tiempo. Además, en Aluvidal cuentan con tipo de mamparas automontables que resultan de fácil instalación ya que no es necesario el uso de ningún tipo de herramienta.

