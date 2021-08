El Atlético Monzón comienza su campaña de abonados estrenando nueva imagen Comunicae

lunes, 30 de agosto de 2021, 10:35 h (CET) El Atlético Monzón regalará una bufanda con la nueva imagen del equipo a los que compren sus abonos hasta el 31 de agosto El club rojiblanco lanza su campaña de captación de abonados para la próxima temporada 2021-2022 en la que los montisonenses militan en Tercera División. Con la creación de una nueva imagen corporativa a la que se suma también una web renovada, el Atlético Monzón espera poder conseguir los 300 abonados para sus filas.

Con el objetivo de sumar, el equipo ha creado una web para llevar a cabo la captación de socios, http://www.tucorazontelopide.com, que incluye ventajas como el regalo de una bufanda del club para aquellos nuevos socios que se apunten antes del 31 de agosto.

Bajo el lema ‘tu corazón te lo pide’, el club montisonense ofrece varias ventajas a sus abonados dividiéndolos en nueve categorías que van desde los socios denominados como Oro hasta aquellos que opten por adquirir un bono de cinco partidos.

En este sentido, los socios denominados Oro podrán disfrutar de la entrada gratuita a todos los partidos así como de los partidos de play offs y al día del club. Además, obtendrán una entrada gratuita para su pareja y dos invitaciones de regalo para el día del socio. También disfrutarán un 10% de descuento en la tienda del club y obtendrán la bufanda del Atlético Monzón si realizan la suscripción hasta el 31 de agosto.

Por otro lado, cabe la posibilidad de hacerse socio protector para disfrutar de ventajas como la entrada gratuita a los partidos o socio normal con la entrada a los enfrentamientos con otros clubes, una invitación de regalo el día del socio y, por supuesto, el regalo promocional de la bufanda.

Los jubilados puede aprovecharse optando por abonarse en la categoría de Jubilado protector o Jubilado estándar para obtener los beneficios de un socio normal, así como también ocurre con los futuros socios juveniles y los zagal@s.

Para aquellos que no deseen convertirse en abonados pero quieran asistir a determinados partidos, el club ofrece la posibilidad de comprar un bono de cinco o diez.

Gracias a la nueva web, www.atleticomonzon.com, es posible tanto adquirir abonos como conocer las últimas noticias del equipo rojiblanco y hasta saber de primera mano quiénes conforman la plantilla técnica del club montisonense. También, es posible hacerse con la camiseta del equipo gracias al apartado de merchandising donde, como novedad, es posible adquirir camisetas personalizadas.

El club montisonense ha renovado además la imagen del escudo que actualmente presenta dos colores y en el que también ha sido mejorada su grafía apara poder reproducirlo posteriormente en elementos de merchandising como pueden ser bufandas, pegatinas, etc.

Los buenos resultados cosechados por el Atlético de Monzón tanto en el estadio Isidro Calderón como en los campos visitantes auguran una buena temporada en la que Cristian Abad se encuentra frente al banquillo. Con la captación de nuevos socios, el club rojiblanco quiere aumentar el numero de embajadores y, a la vez, potenciar la cantera con la afición de nuevos y potenciales jóvenes.

