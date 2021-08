La importancia de la publicidad para tiendas online con Somos Ecommerce Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de agosto de 2021, 10:32 h (CET)

Para cualquier empresa que no solo quiera vender sus productos, sino también llegar a sus clientes potenciales y demostrar quiénes son y qué los define como compañía, la publicidad es un factor primordial.

Somos Ecommerce es una agencia de comercio electrónico especializada en publicidad para tiendas online, cuyo objetivo esobtener resultados eficientespara sus clientes, de manera profesional y, especialmente, cercana. Javier Mateos es el principal asesor de Somos Ecommerce y destaca por sus habilidades para crear y diseñar planes estratégicos que ayuden a mejorar el posicionamiento y las ventas de tiendas online.

Centra la estrategia de marketing de las tiendas online en 2 canales importantes y necesarios; por un lado Google Shopping, que es el comparador de productos de Google y uno de los canales de venta con mejor conversión, y por otro lado publicidad en Facebook e Instagram, donde además de mostrar y promocionar los productos, se mejora el branding del negocio.

Éxito publicitario garantizado con Somos Ecommerce Las tiendas online componen una parte importante del mercado, esto se debe en principio a lo beneficioso que es para los clientes poder comprar lo que quieran desde la comodidad de sus hogares. Además, aquellas empresas que cuentan con una tienda online también tienen la posibilidad de abrirse paso al mercado global, reducir costes y crear una relación más estrecha con los clientes

De esta manera, Somos Ecommerce resulta un medio eficaz para acelerar el crecimiento de una tienda digital, ya que se encarga de establecer un plan de trabajo y de soluciones adecuado a los objetivos de la tienda o cualquier entidad comercial.

Servicios publicitarios Somos Ecommerce ofrece un plan estratégico de publicidad para tiendas online basado en mejorar el posicionamiento de dicha tienda a través de redes sociales (Instagram, Facebook) y de los buscadores más importantes de la web (Google). De esta forma, el equipo de Javier trabaja para llevar a cabo una estrategia de publicidad orientada a resultados medibles y eficientes.

Herramientas y formación de Somos Ecommerce El éxito de cualquier e-commerce no solo está basado en el uso de publicidad, también comprende factores como su presencia en distintos medios digitales, plataformas e incluso la estrategia de contenido utilizada para atraer a los clientes. Por esta razón, Somos Ecommerce también ofrece cursos y programas de formación para que los clientes aprendan a crear una tienda online exitosa, utilizando las mejores herramientas del mercado como Woocommerce.

Woocommerce es un método rápido, conocido y seguro para construir una tienda online por medio de una de las plataformas más populares y poderosas: WordPress. El conocimiento sobre este tipo de herramientas facilitará, aún más, las probabilidades de éxito dentro del mundo del comercio electrónico.

En resumen, Somos Ecommercebusca ser parte de los pilares del éxito de cualquier compañía en el mundo electrónico, ya que su gran variedad de servicios integrales están especialmente diseñados para crear planes seguros que impulsarán el crecimiento de cualquier tienda online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.