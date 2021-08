El homenaje a Camilo Sesto, Jeanette, Los Pekenikes y mucho más, de la mano de Sindi Producciones Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de agosto de 2021, 16:36 h (CET)

Organizar producciones de diferentes eventos necesita personal profesional, sea cual sea el tipo de evento, desde un concierto hasta un evento público, comercial e incluso familiar. Mediante incontables formas de entretenimiento, el mundo del espectáculo es un espacio absorbente que crea momentos memorables.

La empresa Sindi Producciones es especialista en la planificación de eventos de forma integral, incluyendo la selección del escenario, el personal técnico y los artistas profesionales que protagonizarán el evento. Asimismo, dispone de diferentes promociones de contratación, atención personalizada y satisfacción garantizada para todos los clientes.

Sindi Producciones, líder en eventos con los mejores artistas En Sindi Producciones se dedican a organizar eventos familiares, para empresas y fiestas privadas con producciones de calidad. Cuenta con una gran experiencia y un stock de artistas de gran trayectoria. Cabe destacar el Management de Artistas en Exclusiva en Gira 2021/2022

Artistas de gran trayectoria en la gira 2021/2022 “Algo de mí” el homenaje de los músicos de Camilo 7 músicos en escena con la voz de Raúl Santana. Un directo sorprendente de los músicos que han acompañado a Camilo en sus grandes conciertos.

Míticos 70 Lorenzo Santamaria, Micki y Jeanette en un concierto con un recorrido de sus grandes éxitos y medleys de canciones inolvidables de los 70’s.

Pekenines… Only Music en concierto 12 músicos 2 técnicos 2 furgones y 2 Backliners. Todo un equipo para un concierto Mítico, Especial. Este se establece como el concierto cultural con más éxitos del pop rock español, premiado en 2020 por European Music Festival Organization.

Jeanette: 50 aniversario de “Soy rebelde” Nuestra Artista más internacional con la gira de la celebración de los 50 años de su éxito “Soy Rebelde” confirmada Gira por Estados Unidos, México, Colombia y España.

Helena Bianco: Gira “55 años son nada” Toda una leyenda del Pop a sus 74 años, dos horas de concierto trepidante, las canciones de tu vida para bailar sin parar.

Patricia Kraus El añorado Alfredo Kraus lego en su hija una potente voz capaz de dar a sus conciertos unos matices impresionantes.

Gotas El nuevo trabajo que da nombre a su Gira 2021 donde se hermanan diferentes estilos como el Blues, el Jazz, El Soul y las raíces propias.

Además, hay más artistas programados como Nacho de la Rosa y los Hidalgo (homenaje a los Panchos), Cánovas Rodrigo y Guzman, Everlyn, Javier Baeza, Vdj Ralph, The latín divos.

Con 30 años de trayectoria, Sindi Producciones se conforma de un equipo técnico y humano para el éxito asegurado, sea cual sea la producción.

