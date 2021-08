Artydents es la clínica mejor valorada en Madrid por sus pacientes Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de agosto de 2021, 11:06 h (CET)

El centro odontológico Artydents cuenta con un concepto de clínica familiar respaldado por una trayectoria de tres décadas en la práctica de las múltiples especialidades. Como consecuencia, ha conseguido tanto transmitir un auténtico interés por hacer que los pacientes se sientan parte de esta casa como acercar la odontología a todas las posibilidades económicas.

Miles de pacientes satisfechos con el trato son el más preciado reconocimiento que enorgullece a odontólogos, auxiliares y personal administrativo de Artydents, un equipo que trabaja duro para cumplir con el lema de la clínica odontológica: “El arte de hacerte sonreír”.

Servicios y tratamientos de calidad a todos los clientes El equipo profesional de Artydents es el encargado de aplicar de forma personalizada todos los tratamientos odontológicos, entre los que destacan endodoncias, colocación de férulas, extracciones, empastes y reconstrucción de piezas, entre otros.

Con el fin de asegurar la satisfacción de todos los pacientes, cabe destacar que en todos los tratamientos que lo requieran, estos reciben la mejor sedación consciente, una técnica que han perfeccionado al máximo los expertos de este centro odontológico.

Asimismo, para realizar cómodamente cualquier reserva o para obtener información se puede contactar con el equipo de expertos a través de su página web o llamando a su teléfono de contacto. Cuentan con un amplio horario de lunes a sábados de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h.

La valoración de los clientes de Artydents Desde la página web de Artydents se puede acceder a las reseñas y calificaciones de decenas de pacientes que se han tomado un tiempo para destacar la máxima calidad de atención de este equipo profesional.

“Miguel es un director muy bueno y se involucra hasta el final del tratamiento. Los doctores muy competentes, sobre todo Francisco, con mucha calidad humana. La experiencia de la odontología cambió mi perspectiva después de que los conocí. Recomendado a tope. Muy buena financiación, precio justo y barato”, ha comentado Jaime Bocata vía internet.

Otro de los diversos comentarios cinco estrellas que resalta en las reseñas online es el de Ana García: “Excelentes, son muy amables, profesionales de primera, con una atención de calidad, los recomiendo al 100%. De todos los sitios que he visitado para el implante que tengo que hacerme, he decidido quedarme con Artydents”.

Por otro lado, Antho es una las usuarias que manifestó su agradecimiento con los especialistas de la Cínica al expresar: “Increíble que con el precio tan asequible que tienen trabajen tan bien y con buenos materiales. Se aseguran de que no te duela por encima de todo. Aunque me cambie de barrio, seguiré viniendo aquí; incluso de municipio”.

Todas las respuestas de sus clientes reflejan la dedicación de Artydents a la hora de llevar a cabo todos sus procedimientos. Así lo indica uno de los líderes de Artydents en uno de los comentarios: “Que todos los pacientes encuentren en nosotros su clínica de confianza y referencia. Ellos son nuestra familia”.

