Comercial de Moda se convierte en punto de distribución y representación oficial de la marca Hailys para España y Portugal

viernes, 27 de agosto de 2021, 16:00 h (CET)

La prestigiosa marca de moda alemana Hailys, que cuenta con más de 20 puntos de venta y distribución en diferentes países de la Unión Europea, ha llegado a un acuerdo con Comercial de Moda para la comercialización de su catálogo de prendas en la península ibérica.

La empresa CDM Showroom S.L. (Comercial de Moda), asentada en Sanxenxo y con una trayectoria en la comercialización de firmas de moda de más de 30 años, se hizo la primavera pasada con la distribución y la representación directa de la firma alemana Hailys, de la compañía textil Tam Fashion, especializada en prendas de pronto moda para el público femenino y masculino de perfil joven y urbanita.

Con este acuerdo, la marca alemana quiere reforzar su posicionamiento a nivel europeo, añadiendo España y Portugal a la amplia lista de países en los que actualmente cuenta con una gran representación, como son Bélgica, Holanda, Italia, Francia, Alemania, Grecia, Bulgaria, Rumania, Polonia o Irlanda, entre otros.

¿Cuál es el plan de expansión de la marca? Comercial de Moda llevará la comercialización de dicha marca a Portugal y España, especialmente en la zona norte, siendo esta la primera etapa del plan de expansión que la marca quiere realizar en ambos países. La temporada otoño-invierno será ya la segunda colección que esté en manos de Comercial de Moda. Esta llega cargada de prendas que beben de las últimas tendencias en moda y del street style de todo el mundo, que permitirá vestir a su público de pies a cabeza, ya que no solo cuenta con ropa, sino también con todo tipo de complementos y calzado.

Hailys es conocida en el mundo del textil por su gran relación calidad-precio que le permite ser accesible para todos los bolsillos. Al ser una firma de pronto moda, tiene la ventaja del servicio inmediato y de la continua reposición de nuevos artículos, uniendo unas colecciones a otras sin paradas. Además, es una firma con gran capacidad de reacción a la hora de diseñar nuevos modelos en función de las últimas tendencias que van surgiendo cada temporada, lo que supone un plus para las tiendas que buscan artículos siempre a la última.

¿Qué relación mantienen ambas empresas? Desde Comercial de Moda se muestran muy satisfechos con este nuevo partner. La elección no ha sido fruto del azar. La compañía Tam Fashion ya había trabajado de forma indirecta con CDM Showroom. Así que este nuevo paso en su relación supone un reconocimiento al buen hacer de Comercial de Moda como proveedor de marcas textiles y a su experiencia en un sector en el que siempre ha destacado por su rapidez de atención y servicio, así como la disponibilidad de novedades periódicas.

Comercial de Moda no solo llevará la comercialización de Hailys, también lo hará de Zabaione y Z One, las otras marcas de la compañía alemana.

Así, estos nuevos nombres se suman al resto de marcas con los que ya trabajaba Comercial de Moda, un total de 15 firmas.

Todas las colecciones pueden verse in situ en los diferentes espacios de exposición que CDM tiene habilitados en la zona de Pontevedra, pero también cuenta con un equipo comercial que visita las tiendas para la facilidad y comodidad de sus clientes, repartidos por toda la geografía española.

