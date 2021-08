Curso de barbería de The Lords Academy Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de agosto de 2021, 15:46 h (CET)

El futuro como barbero depende, en gran medida, de una buena formación. La barbería está de moda y cada vez son más personas las que quieren dedicarse profesionalmente a este magnífico oficio y buscan las mejores academias en las que formarse.

Este es el caso de Lords & Barbers, la barbería más influyente de Elche, y una de las barberías más prestigiosas de España, cuenta con su propia academia denominada The Lords Academy, la cual ofrece un curso de barbería para formar a excelentes profesionales.

¿Qué cursos de barbería ofrecen en Alicante? The Lords Academy es la academia de barbería creada por Lords & Barbers fundada en el año 1999. Esta se caracteriza por ofrecer un servicio profesional y de calidad a través de cursos de barbería en Alicante con la finalidad formar profesionalmente a todos sus alumnos. Estos cursos son impartidos por Abel Pleguezuelos (Sub campeón de España) y por su equipo de barberos, con amplia experiencia en el sector.

Esta escuela de barbería ofrece cursos de varios tipos, como el de iniciación a la peluquería para personas sin conocimientos previos en la materia. Sin embargo, también brindan cursos de barbería avanzada que incluyen formación especial de degradado para estilistas, estilistas senior y ayudantes avanzados. Este tiene el objetivo de preparar a profesionales especializados en el perfeccionamiento del degradado.

Por otro lado, cuentan con el curso de barbería y afeitado en Alicante, el cual se centra en las técnicas de arreglo de barba y bigote, teniendo en cuenta la simetría, cortes de pelo clásico, estilos actuales y colorimetría.

Las ventajas de elegir los cursos de la academia The Lords Academy A través de los cursos de The Lords Academy, los alumnos recibirán una excelente y completa formación para desempeñarse en el campo laboral y demostrar su calidad profesional como barberos. Por este motivo, las clases proporcionan conocimientos acerca de todas las técnicas y estilos, tanto los clásicos como los contemporáneos.

Por otra parte, la inversión en tiempo es un factor a tener en cuenta a la hora de realizar los cursos de The Lords Academy, ya que en solo 6 meses podrán desempeñarse como barberos de calidad y al finalizar el curso los alumnos obtendrán un título certificado por la academia.

Finalmente, para realizar los cursos de barbería no se necesita experiencia previa para iniciar e incluyen no solo formación teórica, sino también práctica desde el inicio de las clases.

The Lords Academy es una excelente academia de barbería que ofrece los mejores servicios de formación en Alicante y donde enseñan las mejores técnicas y trucos del oficio. Para conocer más información se puede visitar su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.