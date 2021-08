REFORMAS NOVOHOGAR: 8 errores que se deben evitar al reformar la cocina Comunicae

viernes, 27 de agosto de 2021, 14:24 h (CET) Un proyecto de reforma de cocina puede ser caro. Por lo tanto, es importante tomar algunas precauciones antes de empezar a planificar la obra Como en cualquier proyecto, ninguna persona es inmune a cometer ciertos errores. Dado que estos errores pueden comprometer en gran medida el presupuesto de la obra, además de crear una sensación de insatisfacción tras la misma, es fundamental tratar de evitarlos a toda costa.

A continuación, se ha elaborado una lista de errores que hay que evitar en un proyecto de reforma de cocina.

Errores que se deben evitar al reformar una cocina

No tener en cuenta el espacio libre

Al abrir el frigorífico, el lavavajillas o el horno, esta acción requerirá que haya cierto espacio libre para poder realizar esta tarea. Además, si dos personas están en la cocina al mismo tiempo haciendo tareas diferentes, una estimación errónea del espacio libre impedirá a una u otra hacer la tarea que quiere hacer.

Por lo tanto, planificar con precisión la cantidad de espacio libre entre los distintos elementos de la cocina es absolutamente esencial para garantizar la funcionalidad del espacio y evitar que las personas se tropiecen entre sí.

Descuidar el triángulo de actividades al planificar la cocina

Para quienes no estén familiarizados con el concepto de "triángulo de actividad", se refiere a tres elementos principales de la cocina: el fregadero/lavavajillas, el frigorífico y la vitrocerámica.

En ocasiones, encontrarse ocupados en una de estas estaciones mientras se trabaja en diferentes tareas en la cocina, es importante saber que cada uno de estos electrodomésticos debe estar a la misma distancia de los otros.

Aunque puede parecer natural pensar en el diseño de la cocina principalmente en términos de estética, no hace falta decir que este tipo de consideraciones no pueden anular las necesidades de funcionalidad. De hecho, es tan importante pensar en la practicidad del diseño como en su belleza.

Al fin y al cabo, ¿quién quiere dar más pasos de los necesarios para preparar la cena o lavar los platos que están tirados en la mesa? Recuerde que, si el frigorífico está cerca de la encimera, será mucho más cómodo acortar el tiempo de preparación de las comidas.

El mismo principio se aplica, por supuesto, con el fregadero, que debería estar situado idealmente cerca de la vitrocerámica para que los utensilios, ollas y sartenes utilizados en la preparación de la comida puedan colocarse rápidamente dentro de él.

Elegir un tipo de iluminación para la cocina

Como ya se ha señalado, las tareas que se realizan en una estancia como la cocina son muy diversas. Esto incluye la preparación de las comidas, la limpieza y el almacenamiento de los alimentos. Dada esta gran variedad de tareas o quehaceres, es fundamental asegurarse de que cada una de ellas cuente con la iluminación adecuada.

Por ejemplo, para la iluminación adicional sobre una isla, es buena idea instalar luces colgantes sobre rieles. Sin ser demasiado intensa, este tipo de iluminación será ideal para preparar bebidas y aperitivos para invitados.

Proporcionar muy poco almacenamiento en la cocina

¿Hay alguien que pueda quejarse de tener demasiado almacenamiento? Probablemente no. Si hay un lugar en el que hay que guardar muchos objetos, es la cocina. Basta con pensar en las ollas, las sartenes, la tabla de cortar, etc. Los artículos necesarios para preparar una buena comida son numerosos.

En este punto, es esencial no cometer el error de escatimar en el número y tipo de unidades de almacenamiento en esta habitación, desgraciadamente a menudo desordenada. De lo contrario, todo lo que no se pueda guardar correctamente probablemente acabará tirado en la encimera y ocupando un espacio innecesario.

Aunque tradicionalmente se piensa en aumentar el número de armarios para beneficiarse de más almacenamiento, es importante recordar que no es la única opción que se tiene. Hay otras alternativas interesantes. Por ejemplo, instalar un estante en el techo para colgar ollas y sartenes, y colocar ganchos o cestas en la pared para guardar o colgar diversos objetos.

Ignorar la ubicación de las instalaciones eléctricas y de fontanería

Sin duda, muchos de los elementos de la cocina necesitarán ser alimentados por una fuente eléctrica o estar cerca de un sistema de agua. Como se trata de un requisito imprescindible, será necesario llamar a una empresa de reforma profesional para que planifique la ubicación de la cocina, fregadero, frigorífico y lavavajillas antes de realizar las obras de reforma.

De lo contrario, lo más probable es que cualquier cambio que se haga por el camino puede hacer que la obra se salga del presupuesto y del plazo previsto.

No informarse sobre las normas de diseño de las cocinas

Obviamente, como en la gran mayoría de las obras y los revestimientos de interior, la reforma de la cocina debe cumplir ciertas normas para garantizar la seguridad de todos los habitantes y la funcionalidad del espacio.

Por ejemplo, la presencia de una caldera de gas en el interior de la vivienda es incompatible con la presencia de una campana extractora, sobre todo por los riesgos asociados a la salida de humos y la más que peligrosa presencia de monóxido de carbono.

Las normas para la reforma de la cocina también incluyen la ubicación y el tamaño de los electrodomésticos, la altura de los armarios y encimeras, y el espacio libre entre los distintos elementos, como se ha mencionado brevemente. Aunque a priori puedan parecer restrictivas, es importante tener en cuenta que el cumplimiento es absolutamente imprescindible para garantizar la funcionalidad del espacio y el uso seguro de todos los aparatos que lo componen.

Elegir los electrodomésticos una vez iniciada la obra

Aunque no siempre es así, algunos propietarios deciden cambiar los electrodomésticos como parte del proyecto de renovación de la cocina. Si este es el caso, es más que recomendable elegir los electrodomésticos antes de que comience la obra. De hecho, es mucho más fácil elegir encimeras y armarios que se adapten a los electrodomésticos que, al contrario.

También es importante tener en cuenta que, una vez adquiridos los electrodomésticos, es importante informar a los profesionales de la obra de las dimensiones y particularidades de ellos.

De este modo, el contratista puede planificar la instalación de los armarios y la encimera en función de los electrodomésticos adquiridos y sus especificidades.

Elegir una isla de cocina demasiado grande para la habitación

Aunque cada vez es más habitual que los propietarios quieran aprovechar la presencia de una isla de cocina, es fundamental tener en cuenta que una isla demasiado grande puede ser más un estorbo que un práctico espacio de almacenamiento y trabajo.

De hecho, es aconsejable evitar la integración de una isla que supere los 3 metros de longitud. Más allá de eso, será difícil moverse por la cocina con facilidad.

Hay que tener en cuenta que, si una isla tiene más de 1 metro de profundidad, será difícil llegar al centro de la misma. Así que, para evitar que la isla se convierta más en un espacio desordenado que en una práctica zona de almacenamiento y trabajo, hay que tener en cuenta estas recomendaciones esenciales.

Por último, es importante recurrir a diferentes empresas de reformas especializadas en la renovación de cocinas, además de ofrecer otros servicios como, por ejemplo, el aislamiento acústico de la vivienda, repintar la vivienda, reformar la fachada, etc.

Pedir varios presupuestos para el proyecto de reformas es ideal para elegir la mejor empresa de reforma integral.

