LYNX: pasear con patinetes eléctricos en verano por Barcelona

viernes, 27 de agosto de 2021, 13:13 h (CET)

En verano, cuando el sol se vuelve memorable y lo que se quiere es disfrutar del paisaje, los patinetes eléctricos en Barcelona se han apoderado de las calles, y es que la comodidad y la rapidez con la que se puede recorrer una ciudad se ha vuelto una gran ventaja.

En medio del calor, la movilidad en coche se hace un poco desgastante, sobre todo en las ciudades donde los atascos, aglomeraciones, la falta de aparcamiento y retrasos no se hacen esperar. Así, los patinetes eléctricos en la ciudad condal se han convertido en la mejor opción en verano, ya sean propios o alquilados. Este nuevo vehículo personal es el medio predilecto de muchos para moverse en las calles, y empresas como LYNX Rent Electric Scooter, ofrecen las mejores condiciones de alquiler.

En las ciudades hay muchos lugares perfectos que visitar, y recorrer Barcelona con un patinete eléctrico es una total aventura. No solo se puede utilizar para salir a pasear, cada vez son más las personas que van al trabajo, hacen las compras, visitan amigos y hasta para ir a comer se transportan en un patinete eléctrico. Además de ser seguro y práctico no necesita ningún esfuerzo físico para conducirse.

En verano las personas desean disfrutar del sol y del buen clima, la razón perfecta para recorrer las calles de la ciudad de una forma segura. Su autonomía le permite recorrer hasta 20 kilómetros sin necesidad de recargar las baterías, lo que lo hace perfecto para los paseos largos en la ciudad y fuera de ella.

Además de ser un vehículo rápido y cómodo, es totalmente respetuoso con el medio ambiente, ya que no contamina de ninguna forma. LYNX ofrece la opción de alquiler por hora o por día, según le convenga al cliente.

La seguridad en verano es lo primero Al momento de salir a recorrer las calles de la ciudad con un patinete eléctrico, es importante asegurarse de desplazarse de forma segura, tomando todas las medidas preventivas necesarias. Lo recomendable es siempre darle el cuidado adecuado a las ruedas, frenos, ejes, etc. Si es un vehículo alquilado, la empresa LYNX se asegura de ofrecerle al usuario un patinete que esté en las mejores condiciones.

Las normas de tráfico para los patinetes eléctricos son sencillas. Es obligatorio el uso de casco y muy importante circular siempre por el carril bici o carreteras limitadas a 30 km/h. Nunca se debe circular por la acera y la velocidad máxima permitida es de 25 km/h.

En verano una de las mejores opciones en vehículos personales es el patinete eléctrico, ya que además de ser práctico y seguro, permite el disfrute de la ciudad y del buen clima.

