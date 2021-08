SIRHA LYON 2021: Una oferta exclusiva de profesionales de la restauración, la hostelería y la alimentación Comunicae

viernes, 27 de agosto de 2021, 13:27 h (CET) La cita mundial de la restauración y la hostelería del 23 al 27 de septiembre de 2021 Sirha Lyon, cita obligada de los profesionales de la restauración, la hostelería y la alimentación, tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre de 2021 en Eurexpo. La edición de 2021, referente internacional de la exposición de las últimas novedades e innovaciones del sector de servicios alimentarios y de hostelería, cambia totalmente su concepción. Sirha Lyon, mucho más que un salón profesional, se define ahora como el evento catalizador que descifra los Servicios alimentarios de hoy y mañana. Para su vigésima edición Sirha Lyon ofrece este año las demostraciones y concursos que le han dado fama y hace al mismo tiempo un especial énfasis en los grandes cambios del sector. Miles de especialistas nacionales e internacionales vienen para presentar sus propuestas ante estas tendencias de fondo que marcan el futuro del sector.

Más de 100.000 m² de exposición dedicados a 12 sectores de actividad albergarán varios miles de profesionales franceses y extranjeros de diversas áreas: productores y distribuidores procedentes de diferentes ramos de la industria alimentaria (productos alimentarios, panadería, pastelería, etc.) y no alimentaria (equipos de cocina, mobiliario para comedores, tecnología y transporte). Estará representada una amplia gama de especialidades profesionales: de la materia prima y los ingredientes, a los equipos de cocina, pasando por la decoración, el mobiliario de comedores y la restauración ambulante.

Sectores del salón

Los productos alimentarios seguidos por la panadería y la pastelería serán respectivamente los sectores que ocuparán más espacio de exposición en el salón. En ellos estarán presentes especialistas en materias primas, ingredientes, equipos de laboratorio, maquinaria para panaderías, y suministros y decoración de tiendas. Los fabricantes y distribuidores de grandes equipos de cocina refrigeración y organización se encargarán de presentar equipamientos para cocinas, comedores y cafeterías. La Food Tech reunirá a los líderes de los servicios informáticos especializados en minoristas, en clic y recoger, en aplicaciones de caja, en la toma de comandas a distancia, etc. El sector del transporte estará representado por carroceros, alquileres de vehículos (particularmente los refrigerados) y especialistas en restauración ambulante.

Y a lo largo de todo el salón habrá ofertas de formación y de servicios.

Una adaptación y una reorganización responsables

La consideración de las obligaciones medioambientales lleva a los expositores a presentar ofertas cada vez más ecorresponsables, especialmente en lo que a gestión de residuos, ahorro energético y soluciones optimizadas de transporte se refiere, temas clave para el consumidor y en fuerte tendencia desde hace unos años. En este sentido, gran parte de los productores prioriza la producción local, integrada y ecológica. Algunos proveedores y distribuidores han tenido por su parte que reorganizar, adaptar e incluso crear su propio servicio de reparto. De ahí que muchos protagonistas del sector (especialistas del embalaje, de equipamientos de cocina y del transporte) se hayan visto y se vean todavía fuertemente afectados por el desarrollo masivo de estos servicios. Un ejemplo es Dark kitchen, empresa de comida a domicilio. El reparto de comidas y de compras sigue creciendo y modificando el mercado de la restauración a domicilio.

Una completa y variada selección de expositores nacionales e internacionales

Entre los cerca de 2.000 expositores y marcas de esta edición 2021 ya se vislumbran ciertas innovaciones:

• D-Vine Pro, primera máquina de degustación de vino en copa, se presenta como una ayuda indispensable para el sumiller: airea y ajusta la temperatura para degustar el vino con una máxima calidad.

• La gama alta de contenedores Leef pensados para la venta para llevar es ecorresponsable, bonita y práctica: son contenedores estancos, termorresistentes y no presentan un peligro para la salud.

• El novedoso sistema de cocción al vacío de la marca Bravo para crear productos de calidad superior.

• La colección Italian Renaissance de Raynaud, vajilla elaborada minuciosa y delicadamente a mano en escayola en los talleres de modelado de la manufactura.

• Cold Brew, una técnica de infusión en frío presentada en Monin y Prova.

• SmartCollect de Toporder, una aplicación de Clic y recoger 2.0 para comercios de proximidad.

