Cuál es la función del mentol según Mentol.es

viernes, 27 de agosto de 2021, 13:07 h (CET) El mentol aporta un efecto refrescante sobre las mucosas del organismo y cuenta con multitud de usos El mentol cuenta tanto con propiedades antipruriginosas como antisépticas y suele ser elaborado de la planta de la menta. También es posible encontrar mentol fabricado de manera alternativa en laboratorios, sin embargo esto no afectará a la función que cumple el mentol. Sus propiedades naturales son desaconsejadas para el uso de cosméticos diseñados para un público menor de 3 años de edad.

La función del mentol consiste en ofrecer frescor a través de la estimulación de los receptores del frío, proporcionando a su vez algunas propiedades analgésicas. Será recomendable hablar con el médico correspondiente antes de comenzar a realizar aplicaciones de ungüentos o pomadas de esta clase de material ya que un uso indebido o excesivo puede llegar a ser muy perjudicial.

Es muy común encontrar mentol en los siguientes productos:

En la pasta dentífrica y diferentes enjuagues bucales.

En chicles y caramelos con sabores mentolados.

Caramelos de eucalipto para la garganta.

Aceites de menta.

Medicamentos o cremas para infecciones.

Pomadas para el tratamiento del dolor.

Inhaladores, pomadas y pastillas para la congestión de las fosas nasales.

Cremas para el picor.

Lociones y cremas de baño. La gran mayoría de estos artículos podrán verse comercializados en farmacias o tiendas especializadas en la venta y comercialización de esta clase de productos. Uno de los modelos más populares que puede encontrar es el mentol cristalizado de farmacia. Sin embargo existen multitud de productos elaborados con mentol a la venta tanto en tiendas físicas como en canales de comercialización online.

El mentol cristalizado puede utilizarse en ocasiones en las que se cuente con dolores articulares e incluso musculares. También es recomendado en multitud de ocasiones para el tratamiento de esguinces, reumas, artritis etc.

