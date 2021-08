Los españoles piden alternar la vuelta a la oficina con el teletrabajo, si se implantan medidas para evitar contagios Comunicae

viernes, 27 de agosto de 2021, 12:31 h (CET) Los españoles se enfrentan a la vuelta a la oficina tras el verano con más confianza y seguridad que el pasado año, según el II Estudio sobre la seguridad en la vuelta al puesto de Trabajo, realizado por B+SAFE cuyo objetivo es conocer su estado de opinión sobre los requerimientos de seguridad que deben acompañar esta vuelta al trabajo tras las vacaciones La vacunación de una parte muy importante de la población y los protocolos y sistemas de seguridad permiten que más de la mitad de los encuestados no estén preocupados por la vuelta al puesto de trabajo y un 13,1% no lo esté “si todos estamos vacunados”. Por el contrario, un 15,2% confiesa estar preocupado y un 21,4% lo está, a pesar de las vacunas, sin embargo su suma es muy inferior al 76% registrado en el estudio realizado el pasado año.

Más del 26% de los encuestados considera que su empresa no cuenta con las medidas adecuadas para evitar contagios, el 17,9% dice que son insuficientes y el 9% que n o dispone de estas medidas. A la pregunta de si está dispuesto a someterse a controles diarios para evitar contagios masivos en el puesto de trabajo, el 84,1% responde que si y el 15,9% que no.

En cuanto al tipo de control que consideran más eficaz y por orden de importancia, el control de temperatura por lector o cámara termográfica encabeza la lista con un 56,6%, le siguen el control de aforo en zonas comunes (54,5%), el control de la calidad del aire (44.8%), los test de antígenos aleatorios (40.0%), alternar trabajo presencial y teletrabajo (38,6%) y el uso de mamparas y gel hidroalcohólico (32,4%).

Al valorar la opción preferida para trabajar, el 62,2% eligió alternar el trabajo presencial y el trabajo remoto, el 25,9% el trabajo presencial y sólo el 11,9% el teletrabajo.

La encuesta se realizó en una muestra de más de 2.100 trabajadores de diferentes sectores y distintos perfiles profesionales de toda España, de los que el 54,9% eran mujeres, repartidos en diferentes grupos de edad: de 20-29 años (4,8%), 30-39 (20,7%), 40-49 (35,2%), 50-59 (33,1%), y un 6,2% mayores de 60 años.

