Cosmecéutica Ecológica Tarrazo: la marca de alta eficacia para el cuidado integral de la piel

viernes, 27 de agosto de 2021, 13:15 h (CET)

Con el paso de los años, el mercado de la cosmética ha ido evolucionando con el paso de los años. En la actualidad, vender según qué tipo de productos cosméticos no es suficiente para que una empresa tenga éxito.

Los clientes cada vez son más exigentes y quieren productos de cosmética ecológica cuyas fórmulas contengan principios activos especialmente diseñados para proteger, rejuvenecer y humectar la piel.

Cosmecéutica Ecológica Tarrazo es una marca especialista en la creación de productos cosmecéuticos. De hecho, recientemente acaba de lanzar su nueva línea de cuidado para la piel compuesta por 5 boosters, dos cremas faciales y tres cremas corporales que, además de ser altamente beneficiosos para la piel, están formulados con ingredientes ecológicos certificados y creados de la mano del Doctor Tarrazo, cirujano y director médico de Clínica Tarrazo.

Boosters Tarrazo, la nueva línea de cosmecéutica ecológica para el cuidado de la piel La nueva línea de productos de cosmecéutica ecológica de Clínica Tarrazo, formulada a través de un proceso de elaboración artesanal, con testado dermatológico, está especialmente diseñada para combatir el envejecimiento de la piel con unos poderosos boosters, que actúan de forma efectiva sobre el tejido cutáneo, logrando resultados profesionales sin maltratar el cutis.

Aunque cada uno de estos boosters logra un importante efecto reparador en la piel, la mejor forma de obtener resultados más efectivos es con el pack completo de 5 boosters – 15 ml. Todos estos sérums, utilizados de forma simultánea, crean una perfecta rutina de skincare diaria que hará que la piel luzca más joven y sana que nunca.

Los Boosters Tarrazo garantizan una rutina de skincare perfecta Aunque hay muchas maneras de utilizar estos sérums de alta eficacia,la forma más recomendada y efectiva es comenzando por las mañanas con el Booster Iluminador de Vitamina C, que eliminará las líneas de expresión y disminuirá la exposición a los rayos UVA/UVB.

Posteriormente, es ideal continuar con el Booster Tensor de Hamamelis que, al aplicarlo en la zona del contorno de ojos, garantizará un look más fresco y descansado gracias a su efecto lifting inmediato.

Por las noches, lo mejor es comenzar limpiando y regenerando la piel con el Booster Antioxidante de Lavanda, que servirá de alivio durante los días en que la piel esté cansada y apagada. A continuación, es necesario utilizar el Booster de Antienvejecimiento, que ayudará a recuperar la elasticidad y firmeza de la piel, tratando además manchas y acné.

Finalmente, el Booster de Ácido Hialurónico puede ser utilizado en cualquier momento del día. Es el producto estrella de la línea, ya que hidrata, ilumina y mima la piel en profundidad.

Todos estos poderosos sérums son ideales y necesarios en cualquier rutina de skincare. El efecto reparador de estos productos, que cuentan con respaldo médico, garantiza resultados inigualables gracias a sus ingredientes de altísima calidad y, desde luego, gracias al compromiso de Cosmecéutica Ecológica Tarrazo, que vela por el bienestar de sus consumidores.

