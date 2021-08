Larrosa Music Group adquiere parte del catálogo musical de Miguel Matamoros, incluyendo 'Lágrimas negras' Comunicae

viernes, 27 de agosto de 2021, 11:19 h (CET) La compañía de inversión y financiación especializada en proyectos musicales Larrosa Music Group acaba de comprar parte del catálogo de composiciones del compositor cubano Miguel Matamoros en una operación sin precedentes en Hispanoamérica La lista de artistas que están vendiendo sus catálogos no hace más que aumentar en los últimos meses. Con esta creciente expansión de la compraventa de catálogos, son muchos los que se están sumando a vender el suyo para obtener un ingreso añadido.

La compraventa de catálogos es muy habitual en Estados Unidos y Europa en general, un mercado que ya está experimentado en este tipo de operaciones relacionadas con la propiedad intelectual, sin embargo, la compra del catálogo de Miguel Matamoros es de las primeras operaciones con repertorio mainstream que se lleva a cabo en España.

Miguel Matamoros , nacido en Cuba en el año 1894, fue un relevante músico, guitarrista y compositor cubano. De formación autodidacta, pero de talento natural, incursionó en casi todos los géneros y ritmos de la música popular cubana. Destaca por su gran contribución al desarrollo del son cubano, ritmo procedente de las zonas rurales del oriente de Cuba.

Muchos de sus temas se consideran verdaderos clásicos que han sido versionados por numerosas estrellas de la música cubana e internacional. Conocido por ser el autor de temas populares como el bolero-montuno Son de la Loma que compuso con el Trío Matamoros y el bolero-son Lágrimas Negras, versionada en numerosas ocasiones por artistas de la talla de Bebo Valdés y El Cigala y su versión más reciente del artista Carlos Rivera.

Lágrimas Negras, que fue interpretada por primera vez en 1930 en compañía de Siro Rodríguez y Rafael Cueto, con los cuales había formado en 1925 en Santiago de Cuba, el famoso Trío Matamoros. La canción fue grabada al año siguiente bajo el sello RCA Víctor, del cual eran artistas exclusivos.

La compañía encargada de la operación con algunos herederos del compositor es Larrosa Music Group, empresa fundada por el empresario y artista argentino Cristian Larrosa, quien confirma que están en medio de negociaciones con otros grandes nombres de la música en español en materia no solo de compra, sino de adelantos de regalías por períodos determinados: "La música es un activo de los mas rentables de esta era por su comprobado crecimiento (incluso durante la pandemia), su estabilidad y durabilidad. Además es medible y no va correlacionado con los mercados financieros tradicionales, por lo que el riesgo es mínimo. Sumado a esto a la necesidad de liquidez por parte de la industria, ofrecer adelantos o la compra/venta de regalías futuras es una gran oportunidad también para la sostenibilidad financiera del sector. Muchos artistas de renombre lo entienden por lo cual se interesan cada vez más en operaciones de este tipo".

